Названо причину, чому король Чарльз і королева Камілла сплять у різних спальнях

Причина проста — у короля безліч травм від гри в поло, тому він може бути дуже неспокійним сусідом.

Related video

Король Чарльз і королева Камілла, безсумнівно, дуже закохані одне в одного, і на публічних виступах вони завжди виступають спільно. І часто демонструють прихильність один до одного. Але інсайдери з Букінгемського палацу зазначають, що королівське подружжя має різні спальні. Про це пише Hello Magazine.

Втім, якщо вірити серіалу Netflix "Корона", то королева Єлизавета II та її чоловік принц Філіп також не спали в одному ліжку, чи навіть кімнаті. І це породило переконання, що це є правилом для всіх монархів.

Повідомляється, що у короля Чарльза та королеви Камілли всього три спальні; по одній на кожного та одна загальна.

Монарх, як відомо, страждає на болі в спині та навіть подорожує з улюбленою подушкою. Тож сон наодинці – це вимушено.

Принц Чарльз та Камілла на матчі по поло Фото: Getty Images

Принц Гаррі написав про біль у спині короля Чарльза у своїх мемуарах "Запасний". Розповідаючи про час, проведений усією родиною в Балморалі, Гаррі написав про те, як блукав замком і випадково натрапив на спальню свого батька.

"Ви могли натрапити на нього, коли він робив стійку на голові. Він виконував вправи щодня, одягнений тільки в пару боксерів, притулившись до дверей, або висячи на стійці, як майстерний акробат. Прописані його фізіотерапевтом, ці вправи були єдиним ефективним засобом від постійного болю в шиї та спині Па", — розповів Гаррі.

За його словами, король Чарльз зазнав численних травм, граючи в поло. Це досить складний вид спорту, і гравці часто вилітають із сідла.

Принц Чарльз та Сара Фергюсон на матчі по поло Фото: Getty Images

Принц Гаррі також описував, що одного разу його батько ледь не подавився власним язиком, а 1990 року він зламав лікоть. Причому перелом був настільки складним, що операція тривала три години.

Втім, медсестра Гейл Бербедж, яка лікувала 42-річного принца, згодом розповідала, що він був ідеальним пацієнтом. І хоч у сусідній кімнаті були його охоронці, принц намагався вибратися з палати та поспілкуватися з персоналом.

Нагадаємо, раніше Фокус зібрав цікаві факти про короля Чарльза. Він любить розмовляти з рослинами, підгодовувати білок та вміє водити реактивний літак.