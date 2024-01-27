Королева Камілла відвідала короля Чарльза ІІІ в лікарні: як він почувається (фото)

Британський монарх напередодні переніс операцію з лікування збільшення простати. Він відновлюється в одній із найпрестижніших клінік Лондона.

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Королеву Каміллу помітили, коли вона відвідала короля Чарльза ІІІ в лондонській лікарні. Про це пише New York Post.

Дружина британського монарха залишила медичний заклад, де її коханий проходить лікування збільшення простати, про що Чарльз ІІІ відкрито розповідає, закликаючи інших людей перевіряти стан свого здоровʼя. Коли королева виходила з лікарні, вона сказала присутнім на вулиці, що її чоловік почувається "добре, дякую".

Для особливого виходу на публіку Камілла обрала темно-синю сукню з поясом і посміхалася присутнім.

Королева Камілла Фото: Getty Images

Напередодна Букінгемський палац повідомив: "Короля сьогодні вранці госпіталізували до лондонської лікарні для планового лікування. Його Величність хотів би подякувати всім, хто надсилав свої добрі побажання протягом останнього тижня".

Королева Камілла

Як відомо, операція вже відбулася, і король Великої Британії почувається добре.

Перед тим, як потрапити в лондонську клініку, монарх відвідав свою невістку Кейт Міддлтон, яка також лікується в тій же лікарні після операції на черевній порожнині. Дружина принца Вільяма, на відміну від його батька, не поділилася подробицями свого стану. Кенсінгтонський палац оприлюднив "її бажання, щоб її особиста медична інформація залишалася конфіденційною".

Королева Камілла

Повідомлялося, що принцеса Вельська кілька місяців не виконуватиме королівських обовʼязків (до Великодня вона точно не зʼявиться на публіці). Водночас принц Вільям бере на себе виховання трьох їхніх дітей і частину роботи.

Нагадаємо, король Чарльз ІІІ порушив традицію, відверто розповівши про свої проблеми з простатою.

Також Фокус писав про лондонську лікарню, де проходять лікування Кейт Міддлтон і король Чарльз ІІІ.