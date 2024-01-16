Приложение для знакомств Tinder отключат в Беларуси

С 15 февраля 2024 года белорусы больше не смогут делать покупки в приложении, обновлять платную подписку или покупать бонусы.

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Североамериканская компания Match Group, которой принадлежит мобильное приложение для знакомств Tinder, заявила о выходе из Беларуси вслед за Россией. Об этом во вторник, 16 января, сообщили в пресс-службе приложения.

Как отмечают на сайте, с 15 февраля 2024 года пользователи Tinder, которые находятся на территории Беларуси, больше не смогут делать покупки в программе, обновлять платную подписку или покупать бонусы.

По информации в пресс-службе, до заявленной даты пользователям разрешается создавать пары, общаться в чате и использовать любую активную подписку.

"С 15 февраля, если вы находитесь в Беларуси, вы не сможете пользоваться сервисами Tinder или входить в учетную запись. Вы сможете общаться с другими пользователями до этого срока", — говорится в сообщении.

В компании добавили, что автоматического продления подписок, запланированных до 15 февраля, не будет. С пользователей больше не будет взиматься плата за эти подписки.

Пользователям из Беларуси в Tinder рекомендуется использовать все купленные суперлайки и бусты до 15 февраля или же обратиться с запросом о возврате средств.

"Мы предлагаем вам использовать любые расходные материалы, которые вы приобрели (например, суперлайки и бусты), до 15 февраля 2024 года. Если после 15 февраля у вас остались неиспользованные расходные материалы, вы можете подать запрос на возмещение", — отмечают в пресс-службе.

Tinder прекратил работу в России

Напомним, мобильное приложение для знакомств Tinder перестало работать в России 30 июня.

Как заметили журналисты медиа Baza, в загруженном Tinder невозможно зарегистрироваться по российскому номеру телефона. Breaking Trends отмечает: ограничения не помогают снять даже VPN-сервисы, которые виртуально меняют местоположение устройства.

Буквально за день до этого, 29 июня, социальная сеть "ВКонтакте" запустила приложение "VK Знакомства", вероятно, надеясь заменить Tinder. Бета-версию для Android уже разместили в маркетплейсе Google Play.

Отметим, компания Match Group, которой принадлежит Tinder, еще в начале мая 2023 года объявила о выходе из России 30 июня, а теперь выполнила свое обещание. В своем ежегодном отчете она сослалась на защиту прав человека на фоне войны в Украине, эксперты же связывают решение организации с финансовыми потерями на российском рынке.