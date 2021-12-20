Дженнифер Энистон показала свою фигуру во время тренировки

Подписчики актрисы в восторге от ее физической формы

52-летняя актриса Дженнифер Энистон поделилась в Instagram видео своей домашней тренировки, которую подписала "Очень близко". Знаменитость продемонстрировала своим 39 миллионам подписчиков результаты регулярных занятий спортом. Звезда культового сериала "Друзья" опирается рукой на блок и поднимает ногу, показывая свои возможности растяжки. Фанаты звезды засыпали ее комментариями, в которых восхищаются 52-летней Энистон и ее телом: "Хочу быть такой же в 52", "У тебя замечательная фигура", "Вот так результат" и т.д.

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Заканчивается ролик забавной вставкой видео с мультяшным собачкой, который повторяет движения Дженнифер и аплодирует ей.

[ + – ] Дженнифер Энистон демонстрирует свою растяжку

Ранее Фокус сообщал, Дженнифер Энистон в начале осени 2021 года рассказала, что снова готова к отношениям. Отметим, что она одинока в течение последних трех лет. Поскольку после развода с 50-летним американским актером Джастином Теру Дженнифер больше ни с кем не встречалась

Напомним, в августе 2021 года Дженнифер Энистон отказалась общаться с невакцинированными от коронавируса людьми. Такое заявление 52-летней звезды "Друзей" встретили критикой, но Энистон настояла на своем.