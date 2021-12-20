Дженніфер Еністон показала свою фігуру під час тренування

Підписники акторки в захваті від її фізичної форми

52-річна акторка Дженніфер Еністон поділилася в Instagram відео свого домашнього тренування, яке підписала "Дуже близько". Знаменитість продемонструвала своїм 39 мільйонам підписників результати регулярних занять спортом. Зірка культового серіалу "Друзі" спирається рукою на блок та піднімає ногу, показуючи свої можливості розтяжки. Фанати зірки засипали її коментарями, у яких захоплюються 52-річною Еністон та її тілом: "Хочу бути такою ж у 52", "У тебе чудова фігура", "От так результат" тощо.

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Закінчується ролик кумедною вставкою відео з мультяшним собачкою, який повторює рухи Дженніфер та аплодує.

[ + – ] Дженніфер Еністон демонструє свою розтяжку

Раніше Фокус повідомляв, що Дженніфер Еністон на початку осені 2021 року розповіла, що знову готова до відносин. Зазначимо, що вона є самотньою протягом останніх трьох років. Оскільки після розлучення з 50-річним американським актором Джастіном Теру Дженніфер більше ні з ким не зустрічалася

Нагадаємо, у серпні 2021 року Дженніфер Еністон відмовилася спілкуватися з невакцинованими від коронавірусу людьми. Таку заяву 52-річної зірки "Друзі" зустріли критикою, але Еністон наполягла на своєму.