"Це справжня ганьба": Дженніфер Еністон виключила невакцинованих людей зі свого життя

Акторка заявила у відповідь на критику, що в епоху пандемії коронавірусу "потрібно думати не тільки про себе".

Дженніфер Еністон агітує за вакцинацію від коронавірусу і вже вакцинувалася сама. А також зізналася, що "виключила" зі свого життя тих, хто нехтує щепленнями. Про це пише People.

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Це рішення 52-річної зірки "Друзів" було зустрінуте критикою, але акторка стоїть на своєму.

"Ми повинні дбати не тільки про себе", — заявила Еністон і розповіла, що вже розірвала будь-які стосунки з деякими людьми зі свого оточення, які вперто не хотіли вакцинуватися від коронавірусу.

[ + – ] Дженніфер Еністон у масці / Фото: Instagram jenniferaniston [ + – ] Дженніфер Еністон і Кортні Кокс

"Я щойно виключила декількох людей, які відмовлялися вакцинуватися, або просто не повідомили мені, чи зробили щеплення вони. Це було прикро", — сказала акторка.

Фанати запитали її, чи не даремно вона боїться, адже сама Джен уже отримала обидві дози вакцини. На що акторка відповіла, що небезпека зараження все одно існує.

"Я можу захворіти в слабкій формі, але мене не відправлять до лікарні і я не помру. Але ж я зможу заразити когось, хто невакцинований і тим самим піддати його ризику. Я переживаю через це. Ми всі повинні дбати не тільки про себе", — пояснила своє рішення Еністон і заявила, що "те, що вас не вбиває, мутує і намагається знову".

Вона критикувала людей, які виступають проти вакцинації, і називала таку позицію "ганебною".

"Як і раніше існує велика група людей, які виступають проти вакцинації або просто не прислухаються до фактів. Це справжня ганьба", — заявила акторка.

Нагадаємо, коли в березні 2020 року почалася пандемія коронавірусу, Еністон виступала за соціальне дистанціювання і носіння масок.

"Зробіть це для своєї родини. І, насамперед, для себе. Коронавірус уражає людей будь-якого віку. Я вірю в людство, незважаючи на багато факторів, які ніби відмовляють нас від цього. Але я все одно вірю", — резюмувала акторка.