Дженніфер Еністон поділилася фото без фільтрів та макіяжу

Прихильники знаменитості у захваті від її "вічної" молодості.

52-річна американська акторка та продюсерка Дженніфер Еністон напередодні виклала у свій Instagram для своїх майже 40 мільйонів підписників серію фото без фільтрів, на яких позує без макіяжу одразу після сну.

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"Окей, вологість... Поїхали!", — підписала знімки Дженніфер, натякаючи на вплив вологості на стан її волосся, яке на фото має цікаву укладку.

[ + – ] Дженніфер Еністон після пробудження.

Фанатам зірки серіалу "Друзі " сподобалася "ранкова" фотосесія Дженніфер. За 18 годин публікація набрала майже 3 мільйони лайків та десятки тисяч схвальних коментарів. "Фантастична", "ти найкрасивіша Дженні на цьому світі", "неймовірна", — коментують карусель фото підписники Еністон та зазначають, яка незвична укладка волосся в акторки на цих фото.

Раніше Фокус писав про те, що Дженніфер Еністон, колишня дружина голлівудського актора Бреда Пітта, продемонструвала свою фігуру під час тренування. Окрім фізичних навантажень, знаменитість дуже ретельно підходить до свого раціону харчування.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон заявила, що готова до нових відносин після розлучення з американським актором Джастіном Теру у 2017 році. Вони були у шлюбі близько 2-х років.