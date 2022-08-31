Знаменитость пытается всячески поддерживать связь со своим фаворитом.

53-летняя американская актриса Дженнифер Энистон влюбилась в известного актера. Об этом пишет Heatword.

Звезда культового сериала "Друзья" испытывает чувства к американскому актеру Джону Хэмму, наиболее известному по роли Дона Дрейпера в сериале "Безумцы".

Как известно, знаменитости знакомы лично уже несколько лет. Однако они не смогли построить романтические отношения из-за загруженных рабочих графиков. Тем не менее, сердце 51-летнего актера принадлежит 34-летней Анне Оцеоле, с которой они встречаются около двух лет.

Тем временем бывшая жена Брэда Питта ищет новые пути для построения отношений с Джоном. Ходят слухи, что она стала исполнительным продюсером сериала "Утреннее шоу" и настояла на том, чтобы ее фаворита взяли в третий сезон проекта.

[ + – ] Дженнифер Энистон

По словам инсайдеров издания, 53-летняя Дженнифер Энистон заявляла, что Джон Хэмм должен присоединиться к съемкам шоу, поскольку он отличный актер и может создать приятную атмосферу на съемочной площадке.

[ + – ] Джон Хэмм

"Джен надеется подружиться с Джоном, а потом подождать и посмотреть, как будет развиваться динамика между ними. Она хочет разжечь искру, которую испытала в прошлом", — отмечает инсайдер.

Дженнифер Энистон была замужем за Брэдом Питтом с 2000 по 2005, а впоследствии пережила брак с актером Джастином Теру (2015-2017). Долгое время актриса греческого происхождения была одинока, но недавно заявила, что готова строить новые романтические отношения.

Напомним, Дженнифер Энистон поделилась пляжным снимком.

Также Фокус писал об идеальных пляжных образах для отдыха на берегу океана, которые накануне продемонстрировала Дженнифер Энистон.