Дженнифер Энистон показала идеальные образы для отдыха на берегу океана (фото)
Знаменитость продемонстрировала подтянутую фигуру.
53-летняя американская актриса и продюсер Дженнифер Энистон поделилась свежими пляжными снимками.
Для своих 40 млн подписчиков в Instagram звезда сериала "Друзья" продемонстрировала фигуру в разнообразных пляжных образах, на которые рекомендуем вам обратить внимание в последний месяц лета 2022.
Для начала Энистон выбрала раздельный купальник, состоящий из черного лифа и розового низа. Пляжный аутфит бывшая жена Брэда Питта дополнила соломенной шляпой с широкими полами.
Также Дженнифер позировала в легком летнем платье небесного оттенка, которое идеально подойдет для прогулок по берегу моря или океана.
"Верните нас обратно", — подписала карусель снимков Дженнифер Энистон.
А поклонники актрисы в свою очередь засыпали кумира теплыми комментариями и комплиментами.
"Возьмите еще нас с собой", "Ты выглядишь как ангел", "это русалка?" — пишут фолловеры знаменитости греческого происхождения.
Напомним, 53-летняя Дженнифер Энистон показала фото отдыха на берегу океана.
Также Фокус писал о скандале вокруг высказывания Дженнифер Энистон о современных блогерах и актерах. Звезду обвинили в лицемерии.