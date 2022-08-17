Дженнифер Энистон показала идеальные образы для отдыха на берегу океана (фото)

Знаменитость продемонстрировала подтянутую фигуру.

53-летняя американская актриса и продюсер Дженнифер Энистон поделилась свежими пляжными снимками.

Для своих 40 млн подписчиков в Instagram звезда сериала "Друзья" продемонстрировала фигуру в разнообразных пляжных образах, на которые рекомендуем вам обратить внимание в последний месяц лета 2022.

Для начала Энистон выбрала раздельный купальник, состоящий из черного лифа и розового низа. Пляжный аутфит бывшая жена Брэда Питта дополнила соломенной шляпой с широкими полами.

Также Дженнифер позировала в легком летнем платье небесного оттенка, которое идеально подойдет для прогулок по берегу моря или океана.

"Верните нас обратно", — подписала карусель снимков Дженнифер Энистон.

[ + – ] Дженнифер Энистон показала фото из своего отдыха

А поклонники актрисы в свою очередь засыпали кумира теплыми комментариями и комплиментами.

"Возьмите еще нас с собой", "Ты выглядишь как ангел", "это русалка?" — пишут фолловеры знаменитости греческого происхождения.

Напомним, 53-летняя Дженнифер Энистон показала фото отдыха на берегу океана.

Также Фокус писал о скандале вокруг высказывания Дженнифер Энистон о современных блогерах и актерах. Звезду обвинили в лицемерии.