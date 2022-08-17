Дженніфер Еністон показала ідеальні образи для відпочинку на березі океану (фото)

Знаменитість продемонструвала підтягнуту фігуру.

53-річна американська акторка та продюсерка Дженніфер Еністон поділилася свіжими пляжними знімками.

Для своїх 40 млн підписників в Instagram зірка серіалу "Друзі" продемонструвала фігуру в різноманітних пляжних образах, на які радимо вам звернути увагу в останній місяць літа 2022.

Для початку Еністон обрала роздільний купальник, який складається із чорного ліфу та рожевого низу. Пляжний аутфіт колишня дружина Бреда Пітта доповнила солом'яним капелюхом із широкими крисами.

Також Дженніфер позувала у легкій літній сукні небесного відтінку, яка ідеально підійде для прогулянок берегом моря чи океану.

"Поверніть нас назад", — підписала карусель знімків Дженніфер Еністон.

[ + – ] Дженніфер Еністон показала фото зі свого відпочинку

А прихильники акторки у свою чергу засипали свого кумира теплими коментарями та компліментами.

"Візьміть ще нас із собою", "Ти виглядаєш як ангел", "це русалка?" — пишуть фоловери знаменитості грецького походження.

Нагадаємо, 53-річна Дженніфер Еністон показала фото з відпочинку на березі океану.

Також Фокус писав про скандал навколо висловлювання Дженніфер Еністон щодо сучасних блогерів та акторів. Зірку звинуватили в лицемірстві.