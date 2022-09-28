Дженніфер Еністон продемонструвала стильний осінній образ 2022 (фото)

Знаменитість продовжує роботу над популярним серіалом.

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53-річна американська акторка Дженніфер Еністон продемонструвала вдалий осінній образ 2022. Про це пише Who What Wear.

Зірку екранів грецького походження помітили під час роботи на знімальному майданчику в Нью-Йорку. Знаменитість наразі активно працює над продовженням серіалу "Ранкове шоу".

Для робочому виходу у світ колишня дружина Бреда Пітта обрала доволі стильний та комфортний осінній образ — чорну водолазку, укорочений трендовий чорний жакет та класичні сині джинси кльош. На ногах Еністон були темні замшеві чоботи на підборах.

Доповнювали осінній аутфіт фірмова укладка акторки, нейтральний макіяж та прозорі окуляри.

[ + – ] Дженніфер Еністон

У свої 53 роки зірка культового серіалу "Друзі" часто демонструє свою природну красу та відчуття стилю. Знаменитість грецького походження регулярно займається спортом та дотримується особливої дієти.

[ + – ] Дженніфер Еністон на знімальному майданчику

Нагадаємо, Анджеліна Джолі навмисно розбила шлюб Дженніфер Еністон та Бреда Пітта, замовивши скандальну фотосесію у 2005.

Також Фокус писав про нове захоплення Дженніфер Еністон — акторка закохалась у свого колегу по цеху.