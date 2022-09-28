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Стиль жизни

Дженнифер Энистон продемонстрировала стильный осенний образ 2022 (фото)

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Фото: Скриншот | Дженнифер Энистон

Знаменитость продолжает работу над популярным сериалом.

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53-летняя американская актриса Дженнифер Энистон продемонстрировала удачный осенний образ 2022. Об этом пишет Who What Wear.

Звезда экранов греческого происхождения была замечена во время работы на съемочной площадке в Нью-Йорке. Знаменитость сейчас активно работает над продолжением сериала "Утреннее шоу".

Для рабочего выхода в свет бывшая жена Брэда Питта выбрала довольно стильный и комфортный осенний образ — черную водолазку, укороченный черный трендовый жакет и классические синие джинсы клеш. На ногах Энистон были темные замшевые сапоги на каблуке.

Дополняли осенний аутфит фирменная укладка актрисы, нейтральный макияж и прозрачные очки.

Дженнифер Энистон

В свои 53 года звезда культового сериала "Друзья" часто демонстрирует естественную красоту и чувство стиля. Знаменитость греческого происхождения регулярно занимается спортом и соблюдает особую диету.

Дженнифер Энистон на съемочной площадке

Напомним, Анджелина Джоли намеренно разбила брак Дженнифер Энистон и Брэда Питта, заказав скандальную фотосессию в 2005 году.

Также Фокус писал о новом увлечении Дженнифер Энистон — актриса влюбилась в своего коллегу по цеху.