Дженнифер Энистон продемонстрировала стильный осенний образ 2022 (фото)
Знаменитость продолжает работу над популярным сериалом.
53-летняя американская актриса Дженнифер Энистон продемонстрировала удачный осенний образ 2022. Об этом пишет Who What Wear.
Звезда экранов греческого происхождения была замечена во время работы на съемочной площадке в Нью-Йорке. Знаменитость сейчас активно работает над продолжением сериала "Утреннее шоу".
Для рабочего выхода в свет бывшая жена Брэда Питта выбрала довольно стильный и комфортный осенний образ — черную водолазку, укороченный черный трендовый жакет и классические синие джинсы клеш. На ногах Энистон были темные замшевые сапоги на каблуке.
Дополняли осенний аутфит фирменная укладка актрисы, нейтральный макияж и прозрачные очки.
В свои 53 года звезда культового сериала "Друзья" часто демонстрирует естественную красоту и чувство стиля. Знаменитость греческого происхождения регулярно занимается спортом и соблюдает особую диету.
Напомним, Анджелина Джоли намеренно разбила брак Дженнифер Энистон и Брэда Питта, заказав скандальную фотосессию в 2005 году.
Также Фокус писал о новом увлечении Дженнифер Энистон — актриса влюбилась в своего коллегу по цеху.