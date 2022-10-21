"Едва не умер". Мэттью Перри шокировал фанатов рассказами о наркотической зависимости

Из-за проблем с запрещенными веществами актер значительно похудел и две недели находился в коме.

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53-летний американский актер Мэттью Перри признался, что чуть не умер из-за наркотической зависимости. Об этом пишет People.

Звезда культового сериала "Друзья" рассказал, как страдал от злоупотребления запрещенными веществами. Как оказалось, когда актеру было 49 лет, он чуть не умер от передозировки наркотиков. У Перри была перфорация желудочно-кишечного тракта, в результате чего толстая кишка знаменитости разорвалась, а он провел из-за этого несколько месяцев в больнице, борясь за свою жизнь. Причиной стало чрезмерное употребление опиоидов.

В частности, "Чендлер Бинг" находился две недели в коме, с которой чудом актеру удалось выбраться. А девять месяцев звезде пришлось пользоваться специальным колостомическим мешком.

"Когда меня впервые положили в больницу, врачи сказали моей семье, что у меня есть 2 процента шансов выжить. Меня посадили на аппарат под названием ЭКМО, который делает все дыхание для вашего сердца и легких. И это называется "Радуйся, Мария". Никто не выживает", — с иронией вспомнил 53-летний актер.

[ + – ] Мэттью Перри в "Друзьях" Фото: Скриншот

По словам Мэттью Перри, уже в начале съемок легендарных "Друзей" у него начала проявляться алкогольная зависимость. Тогда "Чендлеру" было 24 года.

"9-й сезон был годом, когда я был трезв на протяжении всего пути. И догадайтесь, в каком сезоне меня номинировали на лучшую мужскую роль? Я подумал: это мне о чем-то говорит", — добавил Перри.

Также актер признался, что из-за проблем с наркотиками и алкоголем значительно похудел.

[ + – ] Мэттью Перри

"Я не мог остановиться, потому что болезнь и зависимость прогрессируют. Это становится все хуже, когда вы становитесь старше", — добавил наконец Перри, отметив, что сейчас он чувствует себя полностью здоровым.

Напомним, Мэттью Перри написал мемуары о "Друзьях".

Также Фокус писал об алкогольной зависимости звезды фильмов о Гарри Поттере Тома Фелтона.