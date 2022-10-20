Том Фелтон впервые рассказал о своей алкогольной зависимости

Актер призывает не игнорировать свои психические болезни и не считать это слабостью.

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35-летний британский актер Том Фелтон признался, что был зависим от алкоголя. Об этом пишет Page Six.

Звезда фильмов о Гарри Поттере выпустил собственную книгу "По ту сторону волшебной палочки: магия и хаос взросления волшебника". В мемуарах "Драко Малфой" впервые рассказал фанатам о своей зависимости от алкоголя и борьбе с этим.

Как рассказывает британский актер, после 20 лет зависимость от алкоголя стала проявляться все активнее – он выпивал по несколько литров пива в день и несколько стопок виски. Таким образом, Том отвлекался от более глубоких проблем в его жизни.

После замеченных зависимостей знаменитости его менеджер и агенты настояли на том, чтобы Фелтон пролечился в реабилитационном центре, однако менее чем за сутки актер скрылся из больницы. Через некоторое время его положили в другой центр, из которого Фелтона уже выгнали врачи, ведь он нарушил правила заведения, посещая комнату девушки.

[ + – ] Том Фелтон

Впоследствии произошло в третий раз принудительное лечение "Драко".

"Я могу честно сказать, что это было одним из самых трудных решений, которые мне приходилось принимать", — признался Том Фелтон.

По словам актера, он больше не стесняется откровенно говорить о своих проблемах и потребностях. Том Фелтон отмечает, что люди могут быть больны как физически, так и психически, и в этом нет ничего стеснительного.

"Это не признак слабости", — заявляет 35-летний актер.

[ + – ] Том Фелтон

Напомним, ранее Том Фелтон признался в чувствах к Эмме Уотсон.

Также Фокус писал о смерти актера "Гарри Поттера" Робби Колтрейна.