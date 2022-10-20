Том Фелтон уперше розповів про свою алкогольну залежність
Актор закликає не ігнорувати своїх психічних хвороб та не вважати це слабкістю.
35-річний британський актор Том Фелтон зізнався, що був залежним від алкоголю. Про це пише Page Six.
Зірка фільмів про Гаррі Поттера випустив власну книгу "По ту сторону чарівної палички: магія та хаос дорослішання чарівника". У мемуарах "Драко Малфой" вперше розповів фанатам про свою залежність від алкоголю та боротьбою з цим.
Як розповідає британський актор, після 20 років залежність від алкоголю стала проявлятися все активніше — він випивав по декілька літрів пива на день та декілька стопок віскі. Таким чином Том відволікався від більш глибоких проблем у його житті.
Після помічених залежностей знаменитості його менеджерка та агенти наполягли на тому, щоб Фелтон пролікувався в реабілітаційному центрі, проте менш як за добу актор втік з лікарні. Через певний час його поклали до іншого центру, з якого Фелтона уже вигнали лікарі, адже він порушив правила закладу, відвідувавши кімнату дівчини.
Згодом стався третій раз примусового лікування "Драко".
"Я можу чесно сказати, що це було одним із найважчих рішень, які мені доводилося приймати", — зізнався Том Фелтон.
За словами актора, він більше не соромиться відверто говорити про свої проблеми та потреби. Том Фелтон зазначає, що люди можуть бути хворими як фізично, так і психічно, і в цьому немає нічого соромливого.
"Це не ознака слабкості", — заявляє 35-річний актор.
Нагадаємо, раніше Том Фелтон зізнався в почуттях до Емми Вотсон.
Також Фокус писав про смерть актора "Гаррі Поттера" Роббі Колтрейна.