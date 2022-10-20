Том Фелтон уперше розповів про свою алкогольну залежність

Актор закликає не ігнорувати своїх психічних хвороб та не вважати це слабкістю.

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35-річний британський актор Том Фелтон зізнався, що був залежним від алкоголю. Про це пише Page Six.

Зірка фільмів про Гаррі Поттера випустив власну книгу "По ту сторону чарівної палички: магія та хаос дорослішання чарівника". У мемуарах "Драко Малфой" вперше розповів фанатам про свою залежність від алкоголю та боротьбою з цим.

Як розповідає британський актор, після 20 років залежність від алкоголю стала проявлятися все активніше — він випивав по декілька літрів пива на день та декілька стопок віскі. Таким чином Том відволікався від більш глибоких проблем у його житті.

Після помічених залежностей знаменитості його менеджерка та агенти наполягли на тому, щоб Фелтон пролікувався в реабілітаційному центрі, проте менш як за добу актор втік з лікарні. Через певний час його поклали до іншого центру, з якого Фелтона уже вигнали лікарі, адже він порушив правила закладу, відвідувавши кімнату дівчини.

[ + – ] Том Фелтон

Згодом стався третій раз примусового лікування "Драко".

"Я можу чесно сказати, що це було одним із найважчих рішень, які мені доводилося приймати", — зізнався Том Фелтон.

За словами актора, він більше не соромиться відверто говорити про свої проблеми та потреби. Том Фелтон зазначає, що люди можуть бути хворими як фізично, так і психічно, і в цьому немає нічого соромливого.

"Це не ознака слабкості", — заявляє 35-річний актор.

[ + – ] Том Фелтон

Нагадаємо, раніше Том Фелтон зізнався в почуттях до Емми Вотсон.

Також Фокус писав про смерть актора "Гаррі Поттера" Роббі Колтрейна.