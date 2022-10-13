Том Фелтон розповів у мемуарах, що був закоханий в Емму Вотсон на зйомках "Гаррі Поттера"

Раніше акторка зізнавалася, що Том став її першим коханням, і вони досі жартують із цього.

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Том Фелтон, виконавець ролі Драко Малфоя в культовій франшизі про Гаррі Поттера, розповів про таємну любов до Емми Вотсон (Герміона Грейнджер) у нових мемуарах. Про це пише Daily Mail.

35-річний Фелтон зізнався, що між ними "було щось невисловлене". І хоча на знімальному майданчику вони зображали ворогів, але в житті між ними було багато спільного.

[ + – ] Книга мемуарів Тома Фелтона

Том Фелтон розповів, що те, що почалося як дружба на знімальному майданчику, переросло в щось значніше.

Емма Вотсон була його "спорідненою душею", і навіть після того, як зйомки в "Гаррі Поттері" завершилися, у них утворився зв'язок на все життя.

"Я любив її як особистість і захоплювався нею так, як ніколи не міг пояснити нікому іншому", — написав Фелтон.

[ + – ] Том Фелтон і Емма Вотсон на зйомках фільму "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану" Фото: Скриншот

Шанувальники фільмів давно припускали, що між цими двома акторами проскочила іскра, а Фелтон роками це заперечував. Але у відвертому уривку з Beyond The Wand він зізнається: "Моя дівчина на той час знала, що між нами двома було щось невисловлене".

У 2019 році Вотсон приїжджала до Фелтона в гості в його будинок у Веніс-Біч, що в штаті Каліфорнія, і він опублікував у Instagram фотографії, на яких вона вчиться грати на гітарі, що викликало сенсацію в соціальних мережах.

У книзі він згадує, що вони вперше зустрілися, коли їй було дев'ять, а йому було 11 на прослуховуванні.

[ + – ] Том Фелтон і Емма Вотсон

Але тоді вони не стали друзями, тому що Том проводив час із акторами, які зображали учнів зі Слизерину, а Емма була молодша, і спільного в них було небагато. Том зізнався, що він навіть із неї підсміювався.

Поки одна з гримерів не пояснила йому, що він подобається Еммі і так поводитися некрасиво. Тоді їй було 12 років, а Тому — 15 років.

"У мене завжди була таємна любов до Емми, хоча, можливо, не така, як люди хотіли б почути. Це не означає, що між нами ніколи не було іскри. Точно була, тільки в різний час", — зізнається Том у мемуарах.

Мабуть, почуття до Емми в нього з'явилися пізніше, коли її дитяча закоханість минула.

"Почали поширюватися чутки про те, що в наших стосунках є щось більше, ніж ми показуємо. Я заперечував, що вона мені подобається, але правда була в іншому", — актор зізнався, що тоді зустрічався з іншою дівчиною, і він пояснював їй те, що відбувається. використовуючи побиту фразу "я люблю Емму, як сестру".

"Ми були спорідненими душами. Я точно знаю, що завжди прикриватиму Емму, і вона завжди прикриватиме мене", — резюмував Фелтон.

[ + – ] Груповий знімок акторів із "Гаррі Поттера"

Раніше Емма Вотсон зізнавалася, що була закохана в Тома Фелтона.

"Він був моїм першим коханням. Він у курсі. Ми говорили про це — ми досі сміємося з цього", — розповідала акторка.

Нині серце Герміони Грейнджер зайняте. Вона зустрічається із сином британського бізнесмена сера Філіпа Гріна Брендона.

Том Фелтон із 2006 року зустрічався з акторкою Фібі Тонкін. А з 2011-го — із Джейд Гордон. Але зараз він самотній.

Нагадаємо, нещодавно інша зірка "Гаррі Поттера", Деніел Редкліфф, прийшов на прем'єру свого останнього фільму — "Дивний: історія Ела Янковича" в компанії своєї дівчини. З Ерін Дарк він зустрічається вже 10 років, але вони рідко разом виходять у світ.