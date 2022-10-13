Том Фелтон рассказал в мемуарах, что был влюблен в Эмму Уотсон на съемках "Гарри Поттера"

Ранее актриса признавалась, что Том стал ее первой любовью, и они до сих пор шутят над этим

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Том Фелтон, исполнитель роли Драко Малфоя в культовой франшизе про Гарри Поттера рассказал о тайной любви к Эмме Уотсон (Гермионе Грейнджер) в новых мемуарах. Об этом пишет Daily Mail.

35-летний Фелтон признался, что между ними "было что-то невысказанное". И хоть на съемочной площадке они изображали врагов, но в жизни между ними было много общего.

[ + – ] Книга мемуаров Тома Фелтона

Том Фелтон рассказал, что то, что началось как дружба на съемочной площадке, переросло в нечто более значительное.

Эмма Уотсон была его "родственной душой" и даже после того, как съемки в "Гарри Поттере" завершились, у них образовалась связь на всю жизнь.

"Я любил ее как личность и восхищался ею так, как никогда не мог объяснить никому другому", — написал Фелтон.

[ + – ] Том Фелтон и Эмма Уотсон на съемках фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана" Фото: Скриншот

Поклонники фильмов давно предполагали, что между этими двумя актерами проскочила искра, а Фелтон годами это отрицал. Но в откровенном отрывке из Beyond The Wand он признается: "Моя девушка в то время знала, что между нами двумя было что-то невысказанное".

В 2019 году Уотсон приезжала к Фелтону в гости в его дом в Венис-Бич, штат Калифорния, и он опубликовал в Instagram фотографии, на которых она учится играть на гитаре, что вызвало сенсацию в социальных сетях.

В книге он вспоминает, что они впервые встретились, когда ей было девять, а ему было 11 на прослушивании.

[ + – ] Том Фелтон и Эмма Уотсон

Но тогда они друзьями не стали. Потому что Том проводил время с актерами, изображавшими учеников из Слизерина, а Эмма была младше и общего у них было немного. Том признался, что он даже над ней подсмеивался.

Пока одна из гримеров не объяснила ему, что он нравится Эмме и так себя вести некрасиво. Тогда ей было 12 лет, а Тому – 15.

"У меня всегда была тайная любовь к Эмме, хотя, возможно, не такая, как люди хотели бы услышать. Это не значит, что между нами никогда не было искры. Определенно была, только в разное время", — признается Том в мемуарах.

Видимо, чувства к Эмме у него появились позже, когда ее детская влюбленность прошла.

"Начали распространяться слухи о том, что в наших отношениях есть нечто большее, чем мы показываем. Я отрицал, что она мне нравится, но правда была в другом", — актер признался, что тогда встречался с другой девушкой, и он объяснял ей происходящее, использовав избитую фразу "я люблю Эмму, как сестру".

"Мы были родственными душами. Я точно знаю, что всегда буду прикрывать Эмму, и она всегда будет прикрывать меня", — резюмировал Фелтон.

[ + – ] Групповой снимок актеров из "Гарри Поттера"

Ранее Эмма Уотсон признавалась, что была влюблена в Тома Фелтона.

"Он был моей первой любовью. Он в курсе. Мы говорили об этом — мы до сих пор смеемся над этим", — рассказывала актриса.

Сейчас сердце Гермионы Грейнджер занято. Она встречается с сыном британского бизнесмена сэра Филипа Грина Брэндона.

Том Фелтон с 2006 года встречался с актрисой Фиби Тонкин. А с 2011-го – с Джейд Гордон. Но сейчас он одинок.

Напомним, недавно другая звезда "Гарри Поттера", Дэниел Рэдклифф пришел на премьеру своего последнего фильма – "Странный: история Эла Янковича" в компании своей девушки. С Эрин Дарк он встречается уже 10 лет, но они редко вместе выходят в свет.