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Стиль жизни

Редкий кадр. Дэниел Рэдклифф вышел на красную дорожку со своей девушкой

Дэниел Рэдклифф, дэниел рэдклифф девушка, Эрин Дарк, гарри поттер девушка
Фото: Getty Images | Дэниел Рэдклифф и его девушка Эрин Дарк

Звезда "Гарри Поттера" с 2012 года встречается с актрисой Эрин Дарк

Дэниел Рэдклифф, звезда фильмов о Гарри Поттере, пришел на премьеру своего последнего фильма – "Странный: история Эла Янковича". Сопровождала актера его девушка Эрин Дарк, с которой Дэниел нечасто появляется на публике, хоть они и встречаются уже десять лет. Об этом пишет Just Jared.

33-летний актер и его девушка вместе пришли на премьеру фильма о музыканте Альфреде Мэттью Янковиче, известного как "Странный Эл". Байопик"Странный: история Эла Янковича" показали на Международном кинофестивале в Торонто 2022.

Дэниел Рэдклифф, дэниел рэдклифф девушка, Эрин Дарк, гарри поттер девушка
Дэниел Рэдклифф и его девушка Эрин Дарк
Фото: Getty Images

Также на премьере к Дэниелу присоединились его коллега по фильму Эван Рэйчел Вуд и режиссер фильма Эрик Аппель вместе со "Странным Элом" Янковичем. Мировая премьера фильма состоится 4 ноября.

Дэниел Рэдклифф не слишком любит говорить о своей личной жизни. И нечасто появляется в компании своей девушки.

Известно, что с Эрин Дарк он познакомился на съемках фильма "Убей своих любимых". В 2014 году ходили слухи, что они помолвлены, но отец Дарк опроверг эту информацию.

Ранее он встречался с ассистенткой режиссера Рози Кокер.

А когда-то актер рассказывал, что влюбился в Хелену Бонэм-Картер, которая в фильмах о Гарри Поттере играла Беллатрису Лестрейндж. Тогда актрисе было 55 лет.

"Я люблю вас. Я бы просто хотел бы родиться на 10 лет раньше, тогда у меня был бы шанс. Большая любовь и благодарность за то, что вы такая крутая", — зачитал Рэдклифф свое признание.

Весной этого года Дэниел Рэдклифф заявлял, что хочет попробовать себя в качестве режиссера. И это будет фильм о киноиндустрии.