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Стиль життя

Рідкісний кадр. Денієл Редкліфф вийшов на червону доріжку зі своєю дівчиною

Деніел Редкліфф, Деніел Редкліфф дівчина, Ерін Дарк, Гаррі Поттер дівчина
Фото: Getty Images | Денієл Редкліфф і його дівчина Ерін Дарк

Зірка "Гаррі Поттера" з 2012 року зустрічається з акторкою Ерін Дарк.

Денієл Редкліфф, зірка фільмів про Гаррі Поттера, прийшов на прем'єру свого останнього фільму — "Дивний: історія Ела Янковича". Супроводжувала актора його дівчина Ерін Дарк, з якою Денієл нечасто з'являється на публіці, хоч вони зустрічаються вже десять років. Про це пише Just Jared.

33-річний актор і його дівчина разом прийшли на прем'єру фільму про музиканта Альфреда Меттью Янковича, відомого як "Дивний Ел". Байопік "Дивний: історія Ела Янковича" показали на Міжнародному кінофестивалі в Торонто в 2022 році.

Деніел Редкліфф, Деніел Редкліфф дівчина, Ерін Дарк, Гаррі Поттер дівчина
Денієл Редкліфф і його дівчина Ерін Дарк
Фото: Getty Images

Також на прем'єрі до Денієла приєдналися його колега з фільму Еван Рейчел Вуд і режисер фільму Ерік Аппель разом зі "Дивним Елом" Янковичем. Світова прем'єра фільму відбудеться 4 листопада.

Денієл Редкліфф не надто любить говорити про своє особисте життя. І нечасто з'являється у компанії своєї дівчини.

Відомо, що з Ерін Дарк він познайомився на зйомках фільму "Убий своїх коханих". У 2014 році ширилися чутки, що вони заручені, але батько Дарк спростував цю інформацію.

Раніше він зустрічався з помічницею режисера Розі Кокер.

А колись актор розповідав, що закохався у Хелену Бонем-Картер, яка у фільмах про Гаррі Поттера грала Белатрісу Лестрейндж. Тоді акторці було 55 років.

"Я люблю вас. Я б просто хотів би народитися на 10 років раніше, тоді я мав шанс. Велике кохання і подяка за те, що ви така крута", — зачитав Редкліфф своє зізнання.

Навесні цього року Денієл Редкліфф заявляв, що хоче спробувати себе як режисер. І це буде фільм про кіноіндустрію.