"Ледь не помер". Меттью Перрі шокував фанатів розповідями про наркотичну залежність

Через проблеми із забороненими речовинами актор значно схуд та два тижні перебував у комі.

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53-річний американський актор Меттью Перрі зізнався, що ледь не помер через наркотичну залежність. Про це пише People.

Зірка культового серіалу "Друзі" розповів, як страждав від зловживання забороненими речовинами. Як виявилося, коли актору було 49 років, він ледь не помер від передозування наркотиками. У Перрі була перфорація шлунково-кишкового тракту, унаслідок чого товста кишка знаменитості розірвалася, а він провів через це кілька місяців у лікарні, борючись за своє життя. Причиною стало надмірне вживання опіоїдів.

Зокрема "Чендлер Бінг" провів два тижні в комі, з якою дивом актору вдалося вибратися. А дев'ять місяців зірці довелося користуватися спеціальним колостомічним мішком.

"Коли мене вперше поклали до лікарні, лікарі сказали моїй родині, що у мене є 2 відсотки шансів вижити. Мене посадили на апарат під назвою ЕКМО, який робить усе дихання для вашого серця та легень. І це називається "Радуйся, Маріє". Ніхто не виживає", — з іронією пригадав 53-річний актор.

[ + – ] Меттью Перрі у "Друзях" Фото: Скриншот

За словами Меттью Перрі, уже на початку зйомок легендарних "Друзів" в нього почала проявлятися алкогольна залежність. Тоді "Чендлеру" було 24 роки.

"9-й сезон був роком, коли я був тверезий протягом усього шляху. І здогадайтеся, у якому сезоні мене номінували на кращу чоловічу роль? Я подумав: це має мені про щось говорити", — додав Перрі.

Також актор зізнався, що через проблеми з наркотиками та алкоголем значно схуд.

[ + – ] Меттью Перрі

"Я не міг зупинитися, бо хвороба і залежність прогресують. Це стає чимдалі гіршим, коли ви стаєте старшим", — додав насамкінець Перрі, зазначивши, що наразі він почувається повністю здоровим.

Нагадаємо, Меттью Перрі написав мемуари про "Друзів".

Також Фокус писав про алкогольну залежність зірки фільмів про Гаррі Поттера Тома Фелтона.