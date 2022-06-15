Меттью Перрі написав мемуари про друзів і "велику жахливу річ"

Зірка культового серіалу "Друзі" повідомив, що закінчив книгу про своє життя

52-річний актор Меттью Перрі, зірка серіалу "Друзі", повідомив про те, що закінчив свою книгу мемуарів під назвою "Друзі, коханці та велика жахлива річ". Про це пише Daily Mail.

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На підтвердження він опублікував фото рукопису та його титульний аркуш.

[ + – ] Рукопис мемуарів Меттью Перрі Фото: Instagram mattyperry4

"Моєму его не подобається, що я маю перестати писати про себе. Але книга вже готова", — повідомив актор.

Перрі сказав, що ідея написати мемуари прийшла раптово, коли він зрозумів, що про нього надто багато писали у пресі, але не завжди правду. Він зізнався, що "нарешті визрів" для того, щоб чесно написати про себе.

Видавництво Flatiron Books заявило минулого року, що Перрі не проґавить нічого зі свого життя і навіть розповість про свої проблеми з наркотиками.

"У книзі Перрі переносить читачів за лаштунки і на сцену найуспішнішого ситкому всіх часів, розповідаючи про свою особисту боротьбу із залежністю", — йдеться у пресрелізі Flatiron Books.

Обіцяють, що книгу Перрі написав із його фірмовим гумором та самокритичністю.

[ + – ] Промо до серіалу "Друзі" Фото: Скриншот

Нагадаємо, кілька років тому Меттью Перрі, який виконав роль Чендлера Бінга, сфотографували папараці, і шанувальники жахнулися, побачивши, наскільки погано і недоглянуто виглядав їхній кумир.

Пізніше Перрі з'явився у спецвипуску "Друзів" із колегами по серіалу: Кортні Кокс, Девідом Швіммером, Лізою Кудроу, Меттом Лебланом та Дженніфер Еністон. Він чесно розповів, що зловживав психоактивними речовинами під час напружених зйомок.

"Мені здавалося, що я помру, якщо вони не засміються", — зізнавався він.

Представник актора повідомив, що той прояснить у своїй книзі всі чутки про зйомки "Друзів" та стосунки з колегами.

"Звичайно, він заглибиться у свої уподобання, обговорить, що пішло не так у низці його минулих стосунків і не прикрашатиме, що пішло не так на знімальному майданчику "Друзів", — заявило джерело.

Нагадаємо, минулого року актор розлучився зі своєю дівчиною — літературною агенткою Моллі Гурвіц.