Незавидный холостяк: Мэттью Перри расстался с девушкой после 3 лет отношений

Пара начала встречаться в 2018 году, а в ноябре прошлого года сообщила о помолвке. Однако спустя полгода влюбленные разорвали отношения.

51-летний актер Мэттью Перри сообщил о том, что расстается со своей девушкой, 29-летним литературным агентом Молли Гурвиц после трех лет отношений, пишет People.

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Пара начала встречаться в 2018 году, а обручилась в ноябре 2020 года.

"Я решил обручиться. К счастью, в это время я встречался с величайшей женщиной на планете", – рассказывал тогда Перри в СМИ.

Однако сразу после премьеры долгожданного спецвыпуска "Друзья: Воссоединение" стало известно о разрыве помолвке.

"Иногда что-то просто не получается. Я желаю Молли всего наилучшего", – прокомментировал Мэттью расставание с невестой.

Во время трансляции шоу Перри, у которого раньше были крупные неприятности, связанные с употреблением алкоголя и наркотиков, выглядел немного странно: у него подозрительно заплетался язык. Зрители предположили, что актер снова сорвался, но продюсеры шоу поспешили оправдаться, что Мэттью перед съемками пришлось срочно посетить стоматолога, и на момент работы в студии он еще не полностью отошел от местной анестезии. Однако после того, как новость о расставании Перри и Гурвиц просочилась в прессу, поклонники актера снова укрепились во мнении, что он заливает неудачи в личной жизни алкоголем.

Как известно, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер появились в специальном выпуске, который вышел 27 мая на HBO Max. Он был снят на оригинальной звуковой сцене любимого ситкома в Бербанке, Калифорния.

Во время эфира компанию "друзьям" составили такие звезды как Леди Гага, Джастин Бибер, южнокорейская группа BTS и другие знаменитости. Кстати, в Китае на трех стриминговых платформах, транслировавший шоу, спецвыпуск вышел короче, поскольку из него вырезали сцены с неугодными в КНР представителями шоу-бизнеса.