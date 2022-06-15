Мэттью Перри написал мемуары про друзей и "большую ужасную вещь"

Звезда культового сериала "Друзья" сообщил, что закончил книгу о своей жизни

52-летний актер Мэттью Перри, звезда сериала "Друзья", сообщил о том, что закончил свою книгу мемуаров под названием "Друзья, любовники и большая ужасная вещь". Об этом пишет Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В подтверждение он опубликовал фото рукописи и ее титульный лист.

[ + – ] Рукопись мемуаров Мэттью Перри Фото: Instagram mattyperry4

"Моему эго не нравится, что я должен перестать писать о себе. Но книга уже готова", — сообщил актер.

Перри сказал, что идея написать мемуары пришла внезапно, когда он понял, что о нем слишком много писали в прессе, но не всегда правду. Он признался, что "наконец созрел" для того, чтобы честно написать о себе.

Издательство Flatiron Books заявило в прошлом году, что Перри не упустит ничего из своей жизни и даже расскажет о своих проблемах с наркотиками.

"В книге Перри переносит читателей за кулисы и на сцену самого успешного ситкома всех времен, рассказывая о своей личной борьбе с зависимостью", — говорится в пресс-релизе Flatiron Books.

Обещают, что книгу Перри написал с его фирменным юмором и самокритичностью.

[ + – ] Промо к сериалу "Друзья" Фото: Скриншот

Напомним, несколько лет назад Мэттью Перри, исполнивший роль Чендлера Бинга, был сфотографирован папарацци, и поклонники ужаснулись, увидев, насколько плохо и неухожено выглядел их кумир.

Позже Перри появился в спецвыпуске "Друзей" с коллегами по сериалу: Кортни Кокс, Дэвидом Швиммером, Лизой Кудроу, Мэттом Лебланом и Дженнифер Энистон. Он честно рассказал, что злоупотреблял психоактивными веществами во время напряженных съемок.

"Мне казалось, что я умру, если они не засмеются", — признавался он.

Представитель актера сообщил, что тот прояснит в своей книге все слухи о съемках "Друзей" и отношениях с коллегами.

"Конечно, он углубится в свои пристрастия, обсудит, что пошло не так в ряде его прошлых отношений и не будет приукрашивать, что пошло не так на съемочной площадке "Друзей", — заявил источник.

Напомним, в прошлом году актер расстался со своей девушкой – литературным агентом Молли Гурвиц.