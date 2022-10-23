Дженніфер Еністон врятувала життя Меттью Перрі

"Друзі" на екрані залишаються в хороших стосунках і після закінчення зйомок культового серіалу.

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53-річна американська акторка Дженніфер Еністон свого часу врятувала життя своєму колезі по цеху Меттью Перрі. Про це пише Hollywood Reporter.

Зірка серіалу "Друзі" підтримала 53-річного американського актора, коли він переживав один з найважчих періодів у своєму житті та ледь не помер. Саме Дженніфер Еністон одна з перших протягнула руку допомоги Меттью Перрі, коли він страждав від наркотичної залежності, через яку його здоров'я зазнало серйозних трансформацій.

Зірка грецького походження звернула увагу на серйозні проблеми "Чендлера" та попросила його звернутися за допомогою до лікарів. Після цього актор тривалий час провів у лікарні та два тижні перебував у комі, з якої ледь вибрався живим. І хоча наразі життю Перрі нічого не загрожує, той час він згадує з особливими емоціями, дякуючи тим, хто опинився поруч та подав руку.

[ + – ] Серіал "Друзі"

"Мене посадили на апарат ЕКМО, який запускає роботу серця та легень. Після цього ніхто не виживає", — розповідав американський актор.

Окрім цього, Дженніфер Еністон перебуває у хороших стосунках з акторкою Кортні Кокс (Моніка Геллер). Знаменитості часто ділиться спільними фото та підтримують одне одного у складні періоди.

[ + – ] Дженніфер Еністон та Кортні Кокс

Нагадаємо, 53-річна Дженніфер Еністон спровокувала чутки про примирення з колишнім чоловіком.

Також Фокус детальніше писав про період життя Меттью Перрі, у якому він боровся з наркотичною залежністю та її наслідками.