Меттью Перрі зізнався, чому покинув Джулію Робертс

У 90-х Меттью Перрі та Джулія Робертс кілька місяців зустрічалися.

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53-річний американський актор Меттью Перрі зізнався, чому розійшовся з Джулією Робертс. Про це пише CNN.

Зірка культового серіалу "Друзі" пригадав про свій яскравий роман з американською акторкою Джулією Робертс у мемуарах "Друзі, коханці та велика жахлива річ". У 90-х зіркова пара кілька місяців зустрічалася, проте в один момент Меттью Перрі вирішив закінчити ці романтичні стосунки.

"Через два місяці я був вільний. Стосунків з Джулією було занадто для мене. Я був упевнений, що вона розстанеться зі мною. А чому ні?" — поділився Перрі, додавши, що в той період його було дуже мало, оскільки актор постійно був зайнятий на зйомках.

"Мене неможливо було кохати", — зізнався колишній коханий Джулії Робертс.

[ + – ] Джулія Робертс у фільмі "Красуня" Фото: Скриншот

Саме через це американський актор у 90-х вирішив першим закінчити роман з "красивою та прекрасною Джулією Робертс". Втім, знаменита акторка дуже здивувалася раптовому розставанню, за словами Перрі.

До останнього зірка "Друзів" не міг повірити, що зустрічається з Робертс. Вона з'явилася в кількох епізодах культового серіалу.

А на початку 1996 Меттью Перрі та Джулія Робертс разом провели новорічні канікули з родиною акторки.

[ + – ] Джулія Робертс у "Друзях"

Окрім Джулії Робертс, за понад 200 серій "Друзів" у проєкті взяли участь Бред Пітт, Шон Пенн, Брюс Вілліс, Алек Болдвін та інші голлівудські знаменитості.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон врятувала життя Меттью Перрі.

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