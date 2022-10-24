Меттью Перрі зізнався, що його тверезість коштувала йому 9 мільйонів доларів

Зірка серіалу "Друзі" відверто розповів про свою залежність і те, чого йому коштувало позбутися її.

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55-річний Меттью Перрі, зірка культового серіалу "Друзі", чесно розповів в інтерв'ю, скільки йому коштувала його реабілітація та звільнення від наркотичної залежності — понад дев'ять мільйонів доларів, — зізнався він The New York Times.

"Я, напевно, витратив 9 мільйонів доларів, намагаючись стати тверезим", — розповів Метью Перрі, зізнавшись, що 15 разів лежав у реабілітаційному центрі після того, як почав приймати по 55 таблеток вікодину на день і опинившись на порозі смерті.

Нещодавно він відсвяткував 18 місяців тверезості, тож на зйомках спеціального випуску про возз'єднання "Друзів", який транслювали в травні 2021 року, він був на початку шляху.

Статок Перрі складає 120 мільйонів доларів. Актор заробляв 22 500 доларів за серію в першому сезоні "Друзів", де грав Чендлера Бінга, а потім його зарплата зросла до колосального 1 мільйона доларів за серію за останні два сезони.

[ + – ] Актори серіалу "Друзі" Фото: Скриншот

Актор розповів, що він мало не помер від опіоїдної залежності. Він написав про свою боротьбу в мемуарах "Друзі, коханці та велика жахлива річ" і збирається зустрітися з ведучою ABC News Діаною Сойєр для ексклюзивного інтерв'ю, яке вийде в ефір у п'ятницю, 28 жовтня.

Перрі зізнався, що його підтримувала колега із серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон. Вона прямо сказала йому, що і вона, і інші актори знають, що він має проблеми з наркотиками й алкоголем. І, за словами Перрі, "протягла йому руку допомоги".

Актор чесно розповів про те, як наркотики вплинули на його життя та мало не довели його до смерті. У нього стався розрив товстої кишки, він впав у двотижневу кому, переніс 14 операцій на шлунку, і лікарі прогнозували, що якщо він не відмовиться від наркотиків, то просто помре найближчим часом.

"Лікарі сказали моїй родині, що я маю два відсотки шансів вижити. Мене підключили до пристрою під назвою ЕКМО, який повністю дихає за ваше серце та легені. Мені довелося чекати, поки я досить протверезію, щоб розповісти про це, і я сподіваюся, це допоможе іншим людям", — розповів актор.

Актор розповів, що його алкогольна залежність почалася, коли йому було 24 роки, коли він знімався в "Друзях", і до 34 років він, за власним висловом, "загруз у великій кількості проблем".

Нагадаємо, Меттью Перрі грав Чендлера Бінга з 1994 по 2004 рік у серіалі "Друзі" разом із Девідом Швіммером, Меттом Лебланом, Дженніфер Еністон, Кортні Кокс і Лізою Кудроу.

[ + – ] Возз'єднання акторів із "Друзів" у 2021 році Фото: Скриншот

Шоу транслювалося 10 сезонів. Вони возз'єдналися у 2021 році — вперше за 17 років після закінчення шоу — для особливого випуску.