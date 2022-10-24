Мэттью Перри признался, что его трезвость обошлась ему в 9 миллионов долларов

Звезда сериала "Друзья" откровенно рассказал о своей зависимости и том, чего ему стоило, от нее избавиться.

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55-летний Мэттью Перри, звезда культового сериала "Друзья" честно рассказал в интервью, сколько ему стоила его реабилитация и избавление от наркотической зависимости – более девяти миллионов долларов, — признался он The New York Times.

"Я, наверное, потратил 9 миллионов долларов, пытаясь стать трезвым", — рассказал Мэтью Перри, признавшись, что 15 раз лежал в реабилитационном центре, после того. Как начал принимать по 55 таблеток викодина в день и оказавшись на пороге смерти.

Недавно он отпраздновал 18 месяцев трезвости, так что на съемках специального выпуска о воссоединении "друзей", который транслировался в мае 2021 года, он был в самом начале пути.

Состояние Перри составляет 120 миллионов долларов. Актер зарабатывал 22 500 долларов за серию в первом сезоне "Друзей", где играл Чендлера Бинга, а потом его зарплата выросла до колоссального 1 миллиона долларов за серию за последние два сезона.

[ + – ] Актеры сериала "Друзья" Фото: Скриншот

Актер рассказал, что он чуть не умер от опиоидной зависимости. Он написал о своей борьбе в мемуарах "Друзья, любовники и большая ужасная вещь" и собирается встретиться с ведущей ABC News Дайан Сойер для эксклюзивного интервью, которое выйдет в эфир в пятницу, 28 октября.

Перри признался, что его поддерживала коллега по сериалу "Друзья" Дженнифер Энистон. Она прямо сказала ему, что и она, и другие актеры знают, что у него проблемы с наркотиками и алкоголем. И, по словам Перри, "протянула ему руку помощи".

Актер честно рассказал о том, как наркотики повлияли на его жизнь и чуть не довели его до смерти. У него случился разрыв толстой кишки, он впал в двухнедельную кому, перенес 14 операций на желудке и врачи прогнозировали, что если он не откажется от наркотиков, то просто умрет в ближайшее время.

"Врачи сказали моей семье, что у меня есть два процента шансов выжить. Меня подключили к устройству под названием ЭКМО, которое полностью дышит за ваше сердце и легкие. Мне пришлось ждать, пока я достаточно протрезвею, чтобы рассказать об этом и я надеюсь, это поможет другим людям", — рассказал актер.

Актер рассказал, что его алкогольная зависимость началась, когда ему было 24 года, когда он снимался в "Друзьях", и к 34 годам он, по собственному выражению, "увяз в большом количестве проблем".

Напомним, Мэттью Перри играл Чендлера Бинга с 1994 по 2004 год в сериале "Друзья" вместе с Дэвидом Швиммером, Мэттом Лебланом, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лизой Кудроу.

[ + – ] Воссоединение актеров из "Друзей" в 2021 году Фото: Скриншот

Шоу транслировалось 10 сезонов. Они воссоединились в 2021 году — впервые за 17 лет после окончания шоу — для особого выпуска.