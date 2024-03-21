Філіпа Кіркорова запідозрили в романі з 28-річною українкою (фото)

Молода обраниця Філіпа Кіркорова відвідує з ним світські заходи, ходить в кіно з його дітьми і навіть разом з ним відвідала окуповані території. Крім цього, відомо, що вона також має дитину.

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56-річного російського співака та прихильника путінського режиму Філіп Кіркоров запідозрили в романі з 28-річною українкою Марго Овсяннікова. Така інформація з’явилася в російських ЗМІ.

Зокрема, журналісти відзначають, що останнім часом Кіркоров, який оскандалився на голій вечірці Насті Івлєєвої, у якості "покарання" змушений був відправитися в окуповані території України, щоб виступити для російських солдатів, на всіх заходах з’являється з новою супутницею, молодою співачкою та блогеркою Марго Овсянніковою.

Відомо, що молода дівчина родом з України — Донецької області, Макіївка. Однак, вже тривалий час дівчина живе та працює в Росії. Дівчина давно підтримує політику Путіна і не приховує, що зрадила Батьківщину.

За словами Марго, спочатку вона намагалася побудувати кар’єру у Дніпрі та Одесі, а потім у столиці України — Києві, однак їй цього не вдалося.

У 2017 році вона була учасницею відомого російського реаліті шоу "Дом-2". Відразу коли вона прийшла на проекті її звинуватили у тому, що до шоу вона заробляла собі на життя ескортом. Хоч дівчина і заперечувала цю інформацію, учасники проекту знаходили її оголені фото на еротичних сайтах. Зараз же вона є головним редактором Fashion TV Russia, а також співзасновницею агентства The Most Media Group.

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Відомо також, що у 2022 році Марго вийшла заміж, однак ім’я свого чоловіка вона не афішувала. Вже у березні 2022 року вона народила сина. Вже через рік дівчина повідомила, що розійшлася з батьком дитини.

Однак останнім часом російські ЗМІ все частіше ловлять 28-річну Марго в компанії короля естради Філіпа Кіркорова. Вони припускають, що дівчина може стати новою коханою співака. У соціальних мережах Марго Овсяннікової також можна побачити безліч фото та відео в компанії Кіркорова. Однак публічно пара поки не говорить про свій роман.

Варто відзначити, що дівчина також супроводжувала Філіпа Кіркорова під час поїздки на окуповані українські території. Зокрема, вони разом побували у рідному місті Марго — Макіївці.

"Сьогодні я хочу поділитись з вами неймовірною історією. Особистою та важливою для мене. Вперше за 6 років я знову відвідала свій будинок, рідну Макіївку. Скажу чесно, я дуже боялася їхати сюди, поки була вагітною незважаючи на те, що тут живуть мої батьки, сестра та родичі. Тому допомагала сім'ї та творчій сім'ї "Джерельце" на відстані. Разом із Філіпом. І знаючи, що я з Макіївки, запропонував заїхати до них у гості разом. За час, який ми провели тут, нам вдалося заїхати до макіївських колективів, у яких я росла. Я з 3,5 років на сцені, уявляєте? Ці колективи досі розвиваються та допомагають усвідомити свій талант "маленьким зірочкам". І навіть Філіп знає про них не з чуток. Для всіх – наш приїзд став приємним сюрпризом", — написала Марго у себе на сторінці.

Нагадаємо, раніше ми писали, Філіпа Кіркорова знудило в одному з госпіталів у "ДНР". Крім цього, фокус писав, Білик жорстко відповіла Кіркорову, який заспівав її пісню на Донбасі.