Бывшая девушка звезды Marvel Джонатана Мейджорса снова подала против него иск

Это уже второй иск против актера относительно насилия. Три месяца назад суд признал его виновным и уже вскоре должен был определить наказание. Однако, бывшая девушка Джонатана Мейджорса снова подала против него иск.

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34-летнего американского актера Джонатана Мейджорса, известного ролью Канга в фильмах Marvel, снова подозревают в физическом насилии против его бывшей девушки. Повторный иск против актера подала британский хореограф Грейс Джаббари, пишет издание Npr.org.

В частности, девушка утверждает, что стала жертвой побоев, нападения, умышленного причинения эмоционального стресса, злонамеренного судебного преследования и клеветы. Это произошло через три месяца после того, как суд присяжных признал Мейджорса виновным в нападении и преследовании Джаббари. После вынесения приговора в апреле ему может грозить до года тюрьмы.

Согласно судебному иску, который на днях подала девушка, в нем содержатся дополнительные обвинения, в которых Джаббари утверждает, что Мейджорс подвергал ее "шаблону распространенного домашнего насилия, которое началось в 2021 году и продолжалось до 2023 года".

Она также утверждает, что Мейджорс занимался клеветой и "публично злоупотреблял ее репутацией" после того, как его обвинили в суде за предыдущее дело.

Джонатан Мейджорс Фото: Іnstagram.com/jonathanmajors_/

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"После своего ареста Мейджорс развернул масштабную медиа-кампанию, оговаривая Грейс, утверждая, что он "совершенно невиновен", "вероятно, является жертвой", — написала в иске Джаббари.

Джонатан Мейджорс отреагировал на иск против него его бывшей девушки Грейс Джаббари. Актер не был "удивлен" иском Грейс Джаббари, он даже заявил, что "с самого начала знал, что это будет".

Прия Чаудри, адвокат, действующий от имени Мейджорс, сказала, что Мейджорс "готовит встречные иски против г-жи Джаббари".

Стоит отметить, что с Джаббари актер познакомился на съемочной площадке фильма Marvel. После того они встречались два года, однако их отношения потерпели крах в марте 2023 года. Причиной этому стало домашнее насилие со стороны актера. С тех пор Мейджорс был признан виновным в некоторых обвинениях, выдвинутых государственными прокурорами в связи с этим инцидентом. В настоящее время ожидается слушание по его приговору.

Напомним, ранее мы писали, что автора хита 90-х "I Believe I Can Fly" признали виновным в рэкете и торговле людьми. Кроме этого, Фокус писал, Харви Вайнштейна признали виновным в еще одном изнасиловании.