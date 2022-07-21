Режиссера "Ералаша" посадили за изнасилование подростка

Илью Белостоцкого признали виновным в совершении действий сексуального характера по отношению к 13-летнему мальчику в 2018 году.

Суд приговорил бывшего режиссера "Ералаша" Илью Белостоцкого к 14 годам колонии по делу о педофилии. Об этом сообщили в официальном Телеграм-канале прокуратуры города Москва (Россия).

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Белостоцкому инкриминировали действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Речь идет о бывшем актере детского киножурнала "Ералаш". Подросток заявил, что Белостоцкий изнасиловал его в 13-летнем возрасте. Позже правоохранители обнаружили улики, которые подтвердили показания пострадавшего, а также нашли детскую порнографию на компьютере подозреваемого.

В прокуратуре уточнили, что Белостоцкий развращал подростка, воспользовавшись его беспомощным состоянием.

По решению суда уже бывший режиссер "Ералаша" будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Кто такой Илья Белостоцкий

Белостоцкий родился в Челябинске, является племянником художника Артема Белостоцкого.

Начал учиться в медицинском вузе, но после четвертого курса перевелся в институт культуры. В 2001 году поступил на режиссерский факультет ВГИК, а в 2004 его пригласил на работу художественный руководитель "Ералаша" Борис Грачевский.

Белостоцкий работал режиссером-постановщиком в киножурнале с 2005 по 2014 год, а осенью 2020 года внезапно исчез. Родственники и друзья утверждали, что мужчина слег в больницу.

[ + – ] У Ильи Белостоцкого в личном ноутбуке нашли детскую порнографию Фото: Скриншот

Ранее мы писали о том, что Борис Грачевсский скончался в январе 2021 года. Незадолго до смерти 72-летнего худрука "Ералаша" госпитализировали в больницу с коронавирусом, вскоре перевели в реанимацию из-за тяжелого состояния.

А в 2009 году от пневмонии скончался режиссер детского юмористического киножурнала "Ералаша" Исаак Магитон. Мужчине было 86 лет.