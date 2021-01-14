Умер худрук "Ералаша" Борис Грачевский

Ранее Грачевского госпитализировали с коронавирусом.

Художественный руководитель "Ералаша" Борис Грачевский скончался на 72 году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на жену кинематографиста Екатерину Белоцерковскую.

Грачевский заболел COVID-19 21 декабря, через неделю его госпитализировали в больницу.

31 декабря Белоцерковская рассказала, что Грачевский находится в стабильно тяжелом состояниие в реанимацию, его перевели в реанимацию.

9 января Telegram-канал Mash сообщил, что его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. Тогда же его тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве.

Грачевский — советский и российский режиссер, в 1974-1984 годах Грачевский был директором детской .мористической передачи "Ералаш", с 1984 года являлся художественным руководителем этого киножурнала.