Режисера "Єралаша" посадили за зґвалтування підлітка
Іллю Білостоцького визнали винним у скоєнні дій сексуального характеру стосовно 13-річного хлопчика у 2018 році.
Суд засудив колишнього режисера "Єралаша" Іллю Білостоцького до 14 років колонії у справі про педофілію. Про це повідомили в офіційному Телеграм-каналі прокуратури міста Москва (Росія).
Білостоцькому інкримінували дії сексуального характеру, вчинені стосовно особи, яка не досягла чотирнадцятирічного віку.
Йдеться про колишнього актора дитячого кіножурналу "Єралаш". Підліток заявив, що Білостоцький зґвалтував його у 13-річному віці. Пізніше правоохоронці виявили докази, що підтвердили свідчення потерпілого, а також знайшли дитячу порнографію на комп'ютері підозрюваного.
У прокуратурі уточнили, що Білостоцький розбещував підлітка, скориставшись його безпорадним станом.
За рішенням суду вже колишній режисер "Єралаша" відбуватиме покарання у колонії суворого режиму.
Хто такий Ілля Білостоцький
Білостоцький народився в Челябінську, є племінником художника Артема Білостоцького.
Почав навчатися у медичному виші, але після четвертого курсу перевівся до інституту культури. 2001 року вступив на режисерський факультет ВДІКу, а 2004 року його запросив на роботу художній керівник "Єралаша" Борис Грачевський.
Білостоцький працював режисером-постановником у кіножурналі з 2005 до 2014 року, а восени 2020 року раптово зник. Родичі та друзі стверджували, що чоловік у лікарні.
Раніше ми писали про те, що Борис Грачевський помер у січні 2021 року. Незадовго до смерті 72-річного художнього керівника "Єралаша" госпіталізували до лікарні з коронавірусом, пізніше перевели до реанімації через тяжкий стан.
А в 2009 році від пневмонії помер режисер дитячого гумористичного кіножурналу "Єралаша" Ісаак Магітон. Чоловікові було 86 років.