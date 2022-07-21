Режисера "Єралаша" посадили за зґвалтування підлітка

Іллю Білостоцького визнали винним у скоєнні дій сексуального характеру стосовно 13-річного хлопчика у 2018 році.

Суд засудив колишнього режисера "Єралаша" Іллю Білостоцького до 14 років колонії у справі про педофілію. Про це повідомили в офіційному Телеграм-каналі прокуратури міста Москва (Росія).

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Білостоцькому інкримінували дії сексуального характеру, вчинені стосовно особи, яка не досягла чотирнадцятирічного віку.

Йдеться про колишнього актора дитячого кіножурналу "Єралаш". Підліток заявив, що Білостоцький зґвалтував його у 13-річному віці. Пізніше правоохоронці виявили докази, що підтвердили свідчення потерпілого, а також знайшли дитячу порнографію на комп'ютері підозрюваного.

У прокуратурі уточнили, що Білостоцький розбещував підлітка, скориставшись його безпорадним станом.

За рішенням суду вже колишній режисер "Єралаша" відбуватиме покарання у колонії суворого режиму.

Хто такий Ілля Білостоцький

Білостоцький народився в Челябінську, є племінником художника Артема Білостоцького.

Почав навчатися у медичному виші, але після четвертого курсу перевівся до інституту культури. 2001 року вступив на режисерський факультет ВДІКу, а 2004 року його запросив на роботу художній керівник "Єралаша" Борис Грачевський.

Білостоцький працював режисером-постановником у кіножурналі з 2005 до 2014 року, а восени 2020 року раптово зник. Родичі та друзі стверджували, що чоловік у лікарні.

[ + – ] В Іллі Білостоцького в особистому ноутбуці знайшли дитячу порнографію Фото: Скриншот

Раніше ми писали про те, що Борис Грачевський помер у січні 2021 року. Незадовго до смерті 72-річного художнього керівника "Єралаша" госпіталізували до лікарні з коронавірусом, пізніше перевели до реанімації через тяжкий стан.

А в 2009 році від пневмонії помер режисер дитячого гумористичного кіножурналу "Єралаша" Ісаак Магітон. Чоловікові було 86 років.