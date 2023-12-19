Джонатана Мейджорса, звезду Marvel, признали виновным в нападении на бывшую девушку

34-летний Мейджорс признан виновным в преследовании и нападении на Грейс Джаббари.

Related video

Джонатан Мейджорс, который исполнил роль Канга Завоевателя в фильмах Marvel, был признан виновным по двум пунктам обвинения, а именно, в преследовании и нападении на свою бывшую девушку и оправдан по двум другим пунктам обвинения, но актер нанес ответный удар, заявив, что он все еще надеется очистить свое имя. Об этом пишет Daily Mail.

Британская танцовщица Грейс Джаббари, 30 лет, сказала, что перенесла "мучительные" страдания, когда Мейджорс ударил ее по голове и сломал ей палец. Это произошло в этом году на заднем сиденье внедорожника. А конфликт возник, когда она увидела на его телефоне кокетливое текстовое сообщение от другой женщины.

Адвокат Джаббари Бриттани Хендерсон заявила, что присяжные восстановили "справедливость", осудив Мэйджорса в понедельник, и что ее клиентка надеялась, что это дело "воодушевит других высказаться".

Для Мейджора приговор может означать до года тюремного заключения, а также крах его голливудской карьеры как раз в тот момент, когда его собирались номинировать на "Оскар" за роль в неизданном фильме "Magazine Dreams".

Съемки фильма студии Дисней про проблемного бодибилдера были приостановлены из-за обвинений. Теперь топ-менеджеры гиганта индустрии развлечений должны решить, стоит ли поддерживать Мейджорса, или нужно отказаться от съемок.

34-летнему уроженцу Калифорнии Мейджорсу было предъявлено обвинение в четырех правонарушениях: нападение с намерением причинить телесные повреждения, нападение по неосторожности с причинением телесных повреждений, преследование при отягчающих обстоятельствах и преследование.

Видео конфликта Мейджорса и Джаббари

Мейджорс обвиняется в том, что схватил Джаббари и вывернул ей руку по дороге домой с вечеринки после того, как она заметила кокетливое сообщение от другой женщины. Он отрицает обвинения.

34-летний Мейджорс родился в Калифорнии, окончил Йельский университет со степенью магистра актерского мастерства и прославился после того, как снялся в независимом художественном фильме 2019 года "Последний черный мужчина в Сан-Франциско".

Затем он появился в сериале канала HBO "Страна Лавкрафта", получив номинацию на премию "Эмми", прежде чем сыграть главную роль суперзлодея Канга Завоевателя во вселенной Marvel.

Адвокаты Мейджорса считают, что присяжные не вполне поверили Джаббари и он "все еще надеется очистить свое имя".

Джонатан Мейджорс и Грейс Джаббари

"Очевидно, что присяжные не поверили рассказу Грейс Джаббари о том, что произошло во внедорожнике, поскольку они установили, что Мейджорс не причинил ей никаких травм намеренно. Мы благодарны за это. Однако мы разочарованы тем, чтоприсяжные, тем не менее, пришли к выводу, что Мейджорс вел себя безрассудно, когда она нападала на него", — заявили адвокаты.

В своих показаниях Джаббари рассказала, что почувствовала "мучительную" боль, когда Мейджорс выкручивал ей пальцы, чтобы вернуть свой телефон после того, как она забрала его у него.

Также он надорвал ей ухо, а на камеры наблюдения попало видео их драки на улице.

Адвокаты актера утверждали, что агрессором была Джаббари, а водитель внедорожника назвал ее "девочкой-психопаткой", потому что она вышла из себя. Также утверждалось, что Джаббари ударила Мейджора, когда увидела, что он переписывается с женщиной по имени Клеопатра.

Но в своем заключительном слове прокурор Келли Галауэй отвергла идею о том, что это был "заговор мести с целью разрушить жизнь обвиняемого и его карьеру, чтобы отобрать у него все".

Она сказала, что дело сводилось к "контролю, доминированию, манипуляциям и злоупотреблениям" и стал кульминаций отношений, когда Мейджор пытался заставить Джаббари подчиняться всем его прихотям.

В своих эмоциональных показаниях, которые длились четыре дня, Джаббари неоднократно плакала, описывая, как Мейджорс изменился после того, как поначалу был любящим парнем.

Они встретились в 2021 году на съемках фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Пока съемки проходили в Лондоне, и уже через несколько месяцев Мейджорс начал ругать Джаббари и манипулировать ею, рассказала она присяжным.

Она рассказала, что Мейджорс издевался над ее бывшим парнем, требовал, чтобы она раньше приходила домой и заставил раньше приехать с музыкального фестиваля Гластонбери в Великобритании.

Также девушка призналась, что в прошлом году напряжение достигло предела.

"Он просто взорвался. Он швырял вещи и кричал мне в лицо. Я пыталась уйти от него. Я хотела его успокоить и пряталась в спальне", — призналась Грейс.

Мейджор также заявлял, что он "великий человек", который делает великие дела для культуры и мира. Он говорил, что ему нужна женщина, которая его поддержит и будет "приносить жертвы".

Сейчас Мейджор встречается с моделью Миган Гуд.

Джонатан Мейджорс и его новая девушка Миган Гуд у зала суда Фото: Getty Images

Напомним, ранее стало известно, что также откладывается выход фильма "Мстители: династия Кан". В нем Мейджорс исполнил главную роль.