Выход третьего "Аватара" откладывается до 2025 года

Disney отложил выпуск своих высокобюджетных проектов вроде "Аватара" и "Звездных войн" из-за сокращения расходов.

Related video

Фанаты "Аватара", "Мстителей", "Звездных войн" и прочих популярных франшиз не увидят продолжение своих любимых фильмов еще несколько лет. В компании Disney решили сократить расходы. Об этом пишет Daily Mail.

Заявление было опубликовано днем ранее, во вторник. Компания Disney объявила о серьезных изменениях в расписании фильмов для крупных франшиз.

Третий "Аватар", который должен был выйти в 2024 году, теперь выйдет в декабре 2025 года. Таким образом четвертая часть выйдет в 2029 году, а "Аватар 5" – в декабре 2031 года.

Другие изменения влияют на расписание предстоящих фильмов "Звездных войн" и фильмов Marvel.

Трейлер второго фильма "Аватар"

Премьера следующих "Звездных войн" была перенесена с декабря 2025 года на май 2026 года, а Disney добавила еще один фильм во франшизу на декабрь 2026 года. Студия не объявила подробностей о пока безымянном производстве.

Disney не назвал причину задержки, хотя продолжающаяся забастовка голливудских сценаристов могла сорвать некоторые проекты, так что, скорей всего, компания стремится увеличить прибыль за счет значительного сокращения расходов.

Генеральный директор Disney Боб Айгер поставил перед собой цель сократить ежегодные расходы на 5,5 миллиарда долларов, включая сокращение расходов на неспортивный контент на 3 миллиарда долларов.

Выход фильма "Мстители: династия Кан" перенесены на год назад, с мая 2025 года на май 2026 года.

В этом ключевом для Marvel фильме снялся Джонатан Мейджорс, актер, которому в марте было предъявлено обвинение в домашнем насилии. Адвокат Мейджорса отрицает обвинения и говорит, что он невиновен.

Мейджорс впервые был представлен как новый суперзлодей франшизы Канг в потоковом сериале "Локи", а также появился в недавнем фильме "Человек-муравей и Оса: Квантомания".

"Мстители: Секретные войны" также были перенесены на один год, с мая 2026 года на май 2027 года.

Другие изменения в выпусках Marvel включают отсрочку выхода ряда фильмов на несколько месяцев.

Лишь один фильм Marvel, продолжение саги про Дэдпула с Райаном Рейнольдсом в главной роли, выйдет раньше, чем ожидалось. Он появится в кинотеатрах в мае 2024 года, а не в ноябре 2024 года.

Но, что касается "Аватара", эти новости нешуточно расстроили фанатов. Ведь изменения в графике будут означать, что серия фильмов растянется на четыре десятилетия.

Ранее режиссер Джеймс Кэмерон, запустивший "Аватар" в 2009 году, заявил, что не может снимать четвертый и пятый фильмы.

К декабрю 2031 года, намеченной дате для пятого "Аватара", Кэмерону будет уже 77 лет.

Напомним, "Аватар" и его продолжение "Аватар: Путь воды" собрали в прокате более 5,2 миллиарда долларов.

Продюсер "Аватара" Джон Ландау написал ранее в соцсетях, что создателям фильма нужно больше времени, чтобы закончить прочие части франшизы.

"Каждый фильм "Аватар" — это захватывающая, но эпическая работа, требующая времени, чтобы довести ее до уровня качества, к которому мы, кинематографисты, стремимся, и которого ожидают зрители", — написал Ландау.