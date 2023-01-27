Джеймс Кэмерон стал первым режиссером в истории кино, три фильма которого собрали в прокате больше двух миллиардов долларов. Ранее по два миллиарда собирали "Аватара" и "Титаник".

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"Аватар: Путь воды" занял пятое место в рейтинге самых кассовых фильмов мира. Фильм Джеймса Кэмерона уже собрал более 2,054 миллиарда долларов. Об этом пишет Variety.

Таким образом Джеймс Кэмерон стал первым режиссером в истории кино, три фильма которого собрали в прокате больше двух миллиардов долларов.

Ранее более двух миллиардов собирали другие фильмы Кэмерона: первый "Аватар" и "Титаник".

Кэмерон шутил, что теперь ему "не отвертеться", и придется доделывать остальные фильмы. Он упоминал, что для окупаемости второму "Аватару" нужно было собрать меньше двух миллиардов долларов.

Сейчас рейтинг выглядит так:

"Аватар" — $2,923 млрд "Мстители: Финал" — $2,799 млрд "Титаник" — $2,194 млрд "Звездные войны: Пробуждение силы" — $2,071 млрд "Аватар: Путь воды" — $2,054 млрд

Кинокритики предсказывают, что уже на следующей неделе "Аватар: Путь воды" обойдет "Звездные войны" и поднимется выше в рейтинге.

Второй "Аватар" — лишь шестой фильм в истории без учета инфляции, который собрал в прокате больше двух миллиардов долларов.

Напомним, третий "Аватар" продолжит рассказывать историю Джейка Салли и его семьи. Они снова будут сражаться, но не с захватчиками с Земли, а с местным племенем. Злое "Племя пепла" живет на Пандоре на вулкане.