Злое "племя пепла". Джеймс Кэмерон рассказал, о чем будет третий "Аватар"

Режиссер заинтриговал фанатов "Аватара", сообщив, что в третьей части покажет злых на'ви

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Джеймс Кэмерон дал интервью французскому изданию "20 Minutes" за несколько дней до выхода "Аватара: Путь воды" и приоткрыл завесу тайны над тем, что собирается показать в третьей части серии фильмов о планете Пандора и ее жителях.

Создание второго "Аватара" заняло пять лет. Третий фильм, у которого пока нет названия, планируют выпустить в 2024 году.

В сиквеле Джейк Салли, его возлюбленная Нейтири и их дети снова сражались с алчными землянами, которые уничтожали природу Пандоры ради выгоды. И тут Кэмерон отдал дань своей страсти к океанским глубинам, показав водный мир Пандоры, обитателей глубин и племя на'ви меткайина, которые эволюционировали так, чтобы лучше взаимодействовать с океаном. При создании их облика Кэмерон явно вдохновлялся коренными народами Гавайев.

[ + – ] Племя меткайина отличается от племени, живущего в лесу Фото: Скриншот

"Нам пришлось создать свою версию подводной фауны и флоры, которая находится в процессе уничтожения. Нас вдохновили коралловые рифы, среда, знакомая мне как любителю дайвинга. Я хотел создать вселенную, основанную на том, что я знаю, но имеющую собственную жизнь. Ничего религиозного, но сила, направляемая природой", — рассказал Кэмерон в интервью.

[ + – ] В сиквеле "Аватара" Кэмерон показал океанические глубины Пандоры Фото: Скриншот

Но от третьей части "Аватара" стоит ожидать неожиданного поворота сюжета. В нем будет представлено племя Пандоры, которое радикально отличается от в общем позитивных и доброжелательных племен леса и океана.

"Стихию огня представит "племя пепла". Я хочу показать Нави с другой стороны, потому что на данный момент я показал только их хорошие стороны. В ранних фильмах есть очень негативные человеческие примеры и очень позитивные примеры Нави. В "Аватаре 3" мы сделаем обратное", — сообщил Кэмерон.

"Мы также будем исследовать новые места, продолжая историю главных героев. Могу сказать, что последние части будут лучшими. Остальные были введением, способом накрыть на стол перед подачей еды. Но, очевидно, все будет зависеть от того, как воспримут "Аватар 2", найдет ли он свою аудиторию", — сказал режиссер, отметив, что чувствует личную ответственность за огромные инвестиции, которые запросил у Disney для "Аватара".

"Я обязан думать о будущем: что будет, если я заболею или если заболеет кто-то из близких, и я буду вынужден уйти на пенсию? Я должен все спланировать так, чтобы история могла продолжаться без меня. Я единственный, кто знает мельчайшие детали этой вселенной. Я помешан на контроле, и отказ от контроля не в моем характере", — резюмировал Кэмерон.

К слову, ранее он отмечал, что уже запустил в производство третью и четвертую часть "Аватара" и отснял часть материала с юными актерами, которые быстро взрослеют.

Напомним, ранее Фокус публиковал рецензию на вторую часть "Аватара".