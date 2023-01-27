Джеймс Кемерон став першим режисером в історії кіно, три фільми якого зібрали в прокаті понад два мільярди доларів. Раніше по два мільярди збирали "Аватар" і "Титанік".

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"Аватар: Шлях води" посів п'яте місце в рейтингу найкасовіших фільмів світу. Фільм Джеймса Кемерона вже зібрав понад 2,054 мільярда доларів. Про це пише Variety.

Так Джеймс Кемерон став першим режисером в історії кіно, три фільми якого зібрали в прокаті понад два мільярди доларів.

Раніше понад два мільярди збирали інші фільми Кемерона: перший "Аватар" і "Титанік".

Кемерон жартував, що тепер йому "не викрутитися", і доведеться доробляти інші фільми. Він згадував, що для окупності другому "Аватару" потрібно було зібрати менше двох мільярдів доларів.

Зараз рейтинг такий:

"Аватар" — $2,923 млрд "Месники: Фінал" — $2,799 млрд "Титанік" — $2,194 млрд "Зоряні війни: Пробудження сили" — $2,071 млрд "Аватар: Шлях води" — $2,054 млрд

Кінокритики передбачають, що вже наступного тижня "Аватар: Шлях води" випередить "Зоряні війни" та підніметься вище в рейтингу.

Другий "Аватар" — лише шостий фільм в історії без урахування інфляції, який зібрав у прокаті понад два мільярди доларів.

Нагадаємо, третій "Аватар" продовжить розповідати історію Джейка Саллі та його родини. Вони знову боротимуться, але не із загарбниками з Землі, а з місцевим племенем. Зле "Плем'я попелу" мешкає на Пандорі на вулкані.