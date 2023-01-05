Зле "плем'я попелу". Джеймс Кемерон розповів, про що буде третій "Аватар"

Режисер заінтригував фанатів "Аватара", повідомивши, що в третій частині покаже злих наві.

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Джеймс Кемерон дав інтерв'ю французькому виданню 20 Minutes за кілька днів до виходу "Аватара: Шлях води" і відкрив завісу таємниці над тим, що збирається показати в третій частині серії фільмів про планету Пандора та її мешканців.

Створення другого "Аватару" зайняло п'ять років. Третій фільм, у якого поки що немає назви, планують випустити 2024 року.

У сиквелі Джейк Саллі, його кохана Нейтірі та їхні діти знову билися з жадібними землянами, які нищили природу Пандори заради зиску. І тут Кемерон віддав данину своєї пристрасті до океанських глибин, показавши водний світ Пандори, мешканців глибин і плем'я наві меткаїна, які еволюціонували так, щоб краще взаємодіяти з океаном. Для створення їхнього вигляду Кемерон явно надихався корінними народами Гаваїв.

[ + – ] Плем'я меткаїна відрізняється від племені, що живе в лісі Фото: Скриншот

"Нам довелося створити свою версію підводної фауни та флори, яка перебуває в процесі знищення. Нас надихнули коралові рифи, середовище, знайоме мені як любителю дайвінгу. Я хотів створити всесвіт, заснований на тому, що я знаю, але має власне життя. Нічого релігійного, але сила, яка спрямовується природою", — розповів Кемерон в інтерв'ю.

[ + – ] У сиквелі "Аватара" Кемерон показав океанічні глибини Пандори Фото: Скриншот

Але від третьої частини "Аватара" варто очікувати на несподіваний поворот сюжету. У ньому буде представлено плем'я Пандори, яке радикально відрізняється від загалом позитивних і доброзичливих племен лісу й океану.

"Стихію вогню представить "плем'я попелу". Я хочу показати наві з іншого боку, тому що наразі я показав лише їхні добрі сторони. У ранніх фільмах є дуже негативні людські приклади й дуже позитивні приклади наві. У "Аватарі 3" ми зробимо зворотне", — повідомив Кемерон.

"Ми також досліджуватимемо нові місця, продовжуючи історію головних героїв. Можу сказати, що останні частини будуть кращими. Інші були введенням, способом накрити на стіл перед подачею їжі. Але, очевидно, все залежатиме від того, як сприймуть "Аватар 2", чи знайде він свою аудиторію", — сказав режисер, зазначивши, що відчуває особисту відповідальність за величезні інвестиції, які запросив Disney для "Аватара".

"Я зобов'язаний думати про майбутнє: що буде, якщо я захворію або якщо захворіє хтось із близьких, і я буду змушений піти на пенсію? Я маю все спланувати так, щоб історія могла продовжуватися без мене. Я єдиний, хто знає найдрібніші деталі цього всесвіту. Я схиблений на контролі, і відмова від контролю не в моєму характері", — резюмував Кемерон.

До речі, раніше він зазначав, що вже запустив у виробництво третю й четверту частину "Аватара" та відзняв частину матеріалу з юними акторами, які швидко дорослішають.

Нагадаємо, раніше Фокус публікував рецензію на другу частину "Аватару".