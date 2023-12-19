Джонатана Мейджорса, зірку Marvel, визнали винним у нападі на колишню дівчину

34-річного Мейджорса визнано винним у переслідуванні та нападі на Грейс Джаббарі.

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Джонатана Мейджорса, який виконав роль Канга Завойовника у фільмах Marvel, визнали винним за двома пунктами звинувачення, а саме, у переслідуванні та нападі на свою колишню дівчину, та виправдали за двома іншими пунктами звинувачення, але актор завдав удару у відповідь, заявивши, що він все ще сподівається очистити своє ім'я. Про це пише Daily Mail.

Британська танцівниця Грейс Джаббарі, 30 років, сказала, що зазнала "болісних" страждань, коли Мейджорс вдарив її по голові і зламав їй палець. Це сталося цього року на задньому сидінні позашляховика. А конфлікт виник, коли вона побачила на його телефоні кокетливе текстове повідомлення від іншої жінки.

Адвокат Джаббарі Бріттані Гендерсон заявила, що присяжні відновили "справедливість", засудивши Мейджорса в понеділок, і що її клієнтка сподівалася, що ця справа "надихне інших висловитися".

Для Мейджора вирок може означати до року тюремного ув'язнення, а також крах його голлівудської кар'єри якраз у той момент, коли його збиралися номінувати на "Оскара" за роль у невиданому фільмі "Magazine Dreams".

Зйомки фільму студії Дісней про проблемного бодібілдера були припинені через звинувачення. Тепер топ-менеджери гіганта індустрії розваг мають вирішити, чи варто підтримувати Мейджорса, чи потрібно відмовитися від зйомок.

34-річному уродженцю Каліфорнії Мейджорсу висунули обвинувачення в чотирьох правопорушеннях: напад із наміром заподіяти тілесні ушкодження, напад з необережності із заподіянням тілесних ушкоджень, переслідування за обтяжуючих обставин і переслідування.

Відео конфлікту Мейджорса і Джаббарі

Мейджорс звинувачується в тому, що схопив Джаббарі і вивернув їй руку дорогою додому з вечірки після того, як вона помітила кокетливе повідомлення від іншої жінки. Він заперечує звинувачення.

34-річний Мейджорс народився в Каліфорнії, закінчив Єльський університет зі ступенем магістра акторської майстерності і прославився після того, як знявся в незалежному художньому фільмі 2019 року "Останній чорний чоловік у Сан-Франциско".

Потім він з'явився в серіалі каналу HBO "Країна Лавкрафта", отримавши номінацію на премію "Еммі", перш ніж зіграти головну роль суперлиходія Канга Завойовника у всесвіті Marvel.

Адвокати Мейджорса вважають, що присяжні не цілком повірили Джаббарі, і він "усе ще сподівається очистити своє ім'я".

Джонатан Мейджорс і Грейс Джаббарі

"Очевидно, що присяжні не повірили розповіді Грейс Джаббарі про те, що сталося в позашляховику, оскільки вони встановили, що Мейджорс не заподіяв їй жодних травм навмисно. Ми вдячні за це. Однак ми розчаровані тим, що присяжні, проте, дійшли висновку, що Мейджорс поводився нерозважливо, коли вона нападала на нього", — заявили адвокати.

У своїх свідченнях Джаббарі розповіла, що відчула "болісний" біль, коли Мейджорс викручував їй пальці, щоб повернути свій телефон після того, як вона забрала його в нього.

Також він надірвав їй вухо, а на камери спостереження потрапило відео їхньої бійки на вулиці.

Адвокати актора стверджували, що агресором була Джаббарі, а водій позашляховика назвав її "дівчинкою-психопаткою", бо вона вийшла з себе. Також стверджувалося, що Джаббарі вдарила Мейджора, коли побачила, що він листується з жінкою на ім'я Клеопатра.

Але у своєму заключному слові прокурор Келлі Галавей відкинула ідею про те, що це була "змова помсти з метою зруйнувати життя обвинуваченого і його кар'єру, щоб відібрати у нього все".

Вона сказала, що справа зводилася до "контролю, домінування, маніпуляцій і зловживань" і стала кульмінацією стосунків, коли Мейджор намагався змусити Джаббарі підкорятися всім його забаганкам.

У своїх емоційних свідченнях, які тривали чотири дні, Джаббарі неодноразово плакала, описуючи, як Мейджорс змінився після того, як спочатку був люблячим хлопцем.

Вони зустрілися 2021 року на зйомках фільму "Людина-мураха й Оса: Квантоманія". Поки зйомки проходили в Лондоні, і вже за кілька місяців Мейджорс почав лаяти Джаббарі та маніпулювати нею, розповіла вона присяжним.

Вона розповіла, що Мейджорс знущався з її колишнього хлопця, вимагав, щоб вона раніше приходила додому і змусив раніше приїхати з музичного фестивалю Гластонбері у Великій Британії.

Також дівчина зізналася, що минулого року напруга сягнула межі.

"Він просто вибухнув. Він жбурляв речі і кричав мені в обличчя. Я намагалася піти від нього. Я хотіла його заспокоїти і ховалася в спальні", — зізналася Грейс.

Мейджор також заявляв, що він "велика людина", яка робить великі справи для культури і світу. Він говорив, що йому потрібна жінка, яка його підтримає і буде "приносити жертви".

Зараз Мейджор зустрічається з моделлю Міган Гуд.

Джонатан Мейджорс і його нова дівчина Міган Гуд біля зали суду Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше стало відомо, що також відкладається вихід фільму "Месники: династія Кан". У ньому Мейджорс виконав головну роль.