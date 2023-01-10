Брэд Питт и компания: W Magazine собрал на обложках звезд Голливуда первой величины

Голливудские знаменитости сделали все, чтобы 2022 год запомнился яркими и амбициозными картинами.

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W Magazine подвел кинематографические итоги 2022 года и опубликовал обложки с фотографиями самых ярких актеров, сыгравших главные роли в нашумевших картинах. Среди тех, кто попал на страницы издания, – Брэд Питт, Зои Кравиц, Брендан Фрейзер, Кейт Бланшетт, Мишель Йео, Остин Баттлер, Тейлор Расселл, Эдди Рэдмейн, Ана де Армас и другие.

Звезды позируют в нарядах от кутюр таких известных домов моды как Saint Laurent, Burberry, Dolce & Gabbana, Hermès, Row, Gucci, Dior, Balenciaga, Louis Vuitton, Loewe, что еще больше подтвердило звездный статус героев съемок.

По информации журнала, почти все фильмы, выпущенные в 2022 году, были задуманы – а в некоторых случаях и сняты – во время изоляции от пандемии Covid.

"Несомненно, время, проведенное внутри, а также страх того, что фильмы никогда не вернутся в свои славные дни, оказали огромное влияние на кинематографистов. Их тревога и сдерживаемое желание вылились в безумно амбициозные фильмы, такие как "Вавилон", который практически взорвал своим изображением безумных декадентских 1920-х годов в Голливуде; Элвис, который был кинематографическим эквивалентом фейерверка; и "Достать ножи: Стеклянная луковица" действие которого происходило на греческом острове, полном богатых, враждебно настроенных друзей и любовников", – говорится в публикации.

[ + – ] Ана де Армас Фото: W Magazine [ + – ] Тейлор Рассел Фото: W Magazine [ + – ] Марго Робби Фото: W Magazine [ + – ] Мишель Уильямс Фото: W Magazine [ + – ] Зои Кравиц Фото: W Magazine [ + – ] Кейт Бланшетт Фото: W Magazine [ + – ] Эдди Рэдмейн Фото: W Magazine [ + – ] Дженнифер Лоуренс [ + – ] Брендан Фрейзер Фото: W Magazine [ + – ] Джонатан Мейджорс Фото: W Magazine [ + – ] Дэниел Крейг [ + – ] Мишель Йео Фото: W Magazine

Обозреватели отмечают и то, как талантливые режиссеры реализовали свои планы в это время. Например, Стивен Спилберг создал свой самый личный на сегодняшний день фильм "Фабельманы" о собственных родителях, где Мишель Уильямс играет его совершенно уникальную мать. Тодд Филд написал "Тар", исследование характера о славе и падении дирижера оркестра с Кейт Бланшетт в главной роли. Картины "Женщины разговаривают" о серии изнасилований в меннонитской общине и "Тилль", рассказывающая душераздирающую историю смерти Эммета Тилля из-за горя его матери, были демонстрацией блестящей актерской игры .

"Даниэль Дедвайлер была выдающейся в роли осиротевшей и разъяренной матери в "Тилле", как и Кейт Бланшетт в ее изображении эффектной и обманутой Лидии Тар. Но было и много других запоминающихся моментов: Дженнифер Лоуренс, тихо исцеляющаяся от ран войны, Зои Кравиц бродит по Готэму в "Бэтмене", Ана де Армас перевоплотилась в Мэрилин Монро в фильме "Блондинка"", – подчеркивают кинокритики.

Они также отметили игру Мишель Йео в фильме "Все везде и сразу", где ей досталась роль Эвелин Ван, владелицы прачечной, которая хочет воссоединить свою развалившуюся семью.

Напомним, Брэд Питт провел отпуск в Мексике с новой возлюбленной.