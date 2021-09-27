Автора хита 90-х "I Believe I Can Fly" признали виновным в рэкете и торговле людьми

Оглашение окончательного приговора, по которому R.Kelly грозит десятки лет лишения свободы, запланировано на май 2022 года.

Рэп-исполнитель Роберт Сильвестер Келли, известный под псевдонимом R.Kelly, признан виновным в рэкете и торговле людьми. Об этом сообщает Reuters.

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Присяжные совещались более суток прежде, чем вынести решение рэперу R.Kelly.

Журналисты отмечают, что против американского рэп-исполнителя выдвигали девять обвинений: от сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего до похищения людей, взяточничества и торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Во время оглашения приговора рэпер R.Kelly не поднимал голову, и его лицо было закрыто белой маской. Одна из женщин, которая присутствовала в зале суда, даже заплакала после вердикта присяжных.

Прокуроры в ходе судебного разбирательства обвиняли рэпера в том, что он "воспользовался своей славой и харизмой, чтобы вербовать жертв, в том числе некоторых из толпы на его концертах". Жертвы R.Kelly надеялись, что исполнитель поможет им сделать карьеру в шоу-бизнесе.

Сторона защиты музыканта пыталась представить обвинительниц рэпера в качестве бывших фанатов, которые почувствовали себя обманутыми, когда потеряли его расположение, и что их сексуальные отношения с R.Kelly были по обоюдному согласию.

Оглашение окончательного приговора, по которому американскому рэперу грозит десятки лет лишения свободы, запланировано на 4 мая 2022 года.

R.Kelly — американский исполнитель в стиле ритм-н-блюз и хип-хоп соул. Продюсер, поэт-песенник и обладатель трех премий "Грэмми". Самой популярной композицией R.Kelly является "I Believe I Can Fly", которую музыкант специально написал для фильма "Космический матч" в 1996 году.

[ + – ] Песня R.Kelly I Believe I Can Fly

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