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Стиль жизни

Стало известно, почему Том Круз на самом деле бросил россиянку

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Фото: Getty Images | Том Круз

Об отношениях актера с Эльсиной Хайровой стало известно в начале 2024 года. А уже в феврале сообщалось о разрыве пары.

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Американский актер Том Круз разошелся с россиянкой Эльсиной Хайровой из-за ее бывшего мужа — российского олигарха Дмитрия Цветкова. Об этом пишет Page Six.

Как рассказывает близкий к актеру инсайдер, немалую роль в этом сыграло интервью Цветкова изданию The Daily Mail.

В нем олигарх посоветовал Тому быть на страже своих денег, потому что именно это якобы и интересует его экс-супругу, а также признался, что является преданным фаном голливудского актера и хочет, чтобы тот сыграл его в кино.

Эльсина Хайрова

"Круз постоянно снимается в фильмах и невозможно заниматься этим, тогда как ее экс-супруг говорит разные вещи в прессе о Томе, упоминая его имя. Команда Круза просто не хотела разбираться с подобными ситуациями каждую новую неделю", — рассказал источник.

Круз и Хайрова впервые встретились в декабре 2023 года во время вечеринки в Мейфере, Великобритания. Они расстались всего через несколько дней после того, как актер познакомился с ее детьми.

Эльсина Хайрова

Сообщалось, что Том Круз "охладел от романа", но хотел остаться с россиянкой друзьями, поскольку они живут в одном доме в Лондоне.

У Хайровой есть сын и дочь от брака с российским олигархом и торговцем алмазами Дмитрием Цветковым.

Бывшая девушка Круза — дочь Рината Хайрова, российского политика, состояние которого оценивается в 5 миллиардов фунтов стерлингов и который является близким соратником Путина.

Напомним, Том Круз начал съемки в новой "Миссии невыполнимой".

Также Фокус писал о дочери Тома Круза от Кэти Холмс.