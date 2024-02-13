Повзрослевшая дочь Тома Круза и Кэти Холмс вышли на прогулку

Сури превращается в настоящую красвиу, взяв все лучшее от своих родителей. Том Круз по-прежнему не общается с дочерью.

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45-летняя американская актриса Кэти Холмс вышла на прогулку в Нью-Йорке в компании своей 17-летней дочери Сури, отцом которой является Том Круз. Мать и дочь были в отличном настроении, шагая по улице, пишет Daily Mail.

Для выхода на улицу Кэти надела синюю джинсовую куртку с коричневым воротником и красный свитер с круглым вырезом, черные брюки и белые кроссовки. Образ она дополнила винтажными солнцезащитными очками с затемненными линзами и черной оправой, а также большой черной кожаной сумкой. На груди у нее было эффектное ожерелье с толстыми темными кольцами.

Сури выбрала коричневую дубленку на овчине с узорами, голубые джинсы и коричневые ковбойские сапоги. В руках она держала небольшую коричневую кожаную сумку.

Том Круз женился на Кэти Холмс в 2006 году, а в 2012 году подал на развод. Причиной послужило то, что Холмс отказалась приобщать дочь к сайентологии, адептом которой был Круз. С 2013 года актер прекратил любое общение с единственным биологическим ребенком. Он не проводит с ней время и никогда не поздравляет ни с какими праздниками.

Сейчас у него бурный роман с бывшей женой российского миллиардера Эльсиной Хайровой. Говорят, что актер "сближается" с гламурной русской светской львицей и регулярно проводит ночи в ее лондонской квартире. Вместе они на прошлой неделе посетили гала-ужин в поддержку лондонской благотворительной организации Air Ambulance Charity в пятизвездочном отеле Raffles.

Ранее Фокус писал, что у Тома Круза есть тайный план завлечь свою дочь Сури в сайентологию.