"Ми були зовсім різні": Аліна Шаманська та Руслан Ханумак офіційно розлучилися (відео)

Аліна Шаманська та Руслан Ханумак одружилися у 2017 році. Пара пробула у шлюбі 7 років. У квітні 2024 року Аліна Шаманська та Руслан Ханумак офіційно розлучилися. Спільно пара має сина Артура.

Блогерка та телеведуча Аліна Шаманська через рік після публічного розставання офіційно розлучилася з режисером та актором Русланом Ханумаком. Про це ексчоловік телеведучої розповів в подкасті Вадима Олійника.

Зокрема, Руслан Ханумак розповів, що пара офіційно розірвала стосунки тільки місяць тому.

"Аліна подала на розлучення, трохи пізніше, десь через рік після ситуації (ред. з Алхім). Тому що ми розлучилися десь місяць тому. Рішення прийняли давно, але розлучення офіційне через суд отримали нещодавно", — сказав Ханумак.

Варто заззначити, що в січні 2023 року Аліна Шаманська зі скандалом повідомила про розлучення з чоловіком, оскільки в мережі з’явилися його пікантні фото з відомою блогеркою з Дніпра Анною Алхім. Тоді Руслан Ханумак заявив, що вже рік як не в стосунках з Аліною. В інтерв’ю Вадима Олійника, Ханумак наголосив, що на момент скандалу з ним та Анною Алхім, дійсно вже не був в стосунках з дружиною.

"У нас вже були… Ми вже, як я вважаю, ми не були у стосунках. У нас все було дуже жостко. Все було… не було того, що було раніше. Але у розлученні ми не були ще", — пояснив Ханумак.

Режисер також зізнався, що перед тим як розлучитися, пара кілька разів намагалася врятувати шлюб. Також він пояснив, що між ним та Аліною згасли почуття. І проблемою розставання стало те, що вони просто не говорили один з одним.

"Чому ми розлучилися ясно. Чому у нас все погасло? Я вважаю, що думка, протилежності притягуються — це все чос. Ми були зовсім різні. У нас не було, так як хотілося, спільних інтересів. Мені подобався один гумор, їй — інший. Мені подобався холод, їй — тепло. Комедії — жахи. Це одна із самих великих проблем у стосунках, тим більше у наших, що ми не говорили. Не говорили. А треба говорити. І тут не прав як я, так і вона. А якщо ми не говорили, значить не хотілося", — сказав Ханумак.

Режисер також зізнався, що зараз не спілкується з дружиною. Однак, стосунки з їх сином Артурчиком він підтримує.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Аліна Шаманська вперше розповіла, як її син відреагував на розлучення.

Крім цього, Фокус писав, Аліна Шаманська зізналася, що готова взяти дитину з дитячого будинку.