Руслан Ханумак покинул Украину за несколько месяцев до визита в США — СМИ

Руслан Ханумак после признания, что он покинул Украину перестал появляться в сети Инстаграм.

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34-летний актер и режиссер Руслан Ханумак, который в начале июля сообщил, что уехал из Украины в США, чтобы встретиться с сыном, на самом деле покинул родину еще в мае 2024 года. Такую информацию сообщили изданию УК.

В частности, 3 июля 2024 года, Руслан Ханумак опубликовал щемящее видео на котором он через почти два года разлуки встречается со своим сыном Артуром, который родился в браке с телеведущей и блогером Алиной Шаманской. В заметке Ханумак заявил, что готов жертвовать репутацией ради сына.

"Пусть я буду в глазах многих предателем, но мой сын будет расти с папой. Мы снова вместе", — написал Ханумак.

Уже через несколько дней актер показал свой военный билет и заявил, что не нарушал закон и выехал за пределы Украины легально. По словам Ханумака, он болеет астмой . Именно эта болезнь, по его словам, стала основанием отсрочки для службы в армии. Уже впоследствии сообщение Ханумака исчезло из Инстаграма. Возможной причиной этому является то, что астма в легкой форме не является основанием для отсрочки от армии.

На выезд Руслана Ханумака за границу отреагировали и в студии "Квартал 95", с которой Хамука сотрудничал ранее как сценарист. Причиной этому стало то, что Ханумака во многих СМИ назвали "звездой "Квартала 95". В студии заявили, что еще с 2021 года не сотрудничают с Ханумаком, поэтому он не имеет никакого отношения к их команде.

Как выяснили журналисты, Ханумак покинул Украину задолго до того, как сообщил об этом у себя в Инстаграме. В частности, источники УК утверждают, что режиссер выехал из Украины еще в мае. Сделал он это на пропускном пункте Вилок на украинско-венгерском участке.

Напомним, ранее мы писали, что Алина Шаманская официально развелась с мужем после 7 лет брака.

Кроме этого, Фокус писал, Алина Шаманская впервые рассказала, как ее сын отреагировал на развод.