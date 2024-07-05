Студія "Квартал 95" прокоментувала виїзд Руслана Ханумака до США

Руслан Ханумак певний час працював сценаристом та автором в студії "Кварталу 95". Однак останні три роки, за словами студії, він не має жодного стосунку до команди "Кварталу 95".

Related video

Студія "Квартал 95" прокоментувала виїзд актора та режисера Руслана Ханумака за межі України. Офіційний коментар було опубліковано на сторінці "Кварталу 95" в Інстаграм.

Причиною реакції на виїзд Ханумака в США стало те, що в кількох ЗМІ його називали актором "Кварталу 95". Студія заявила, що Руслан Ханумак ніколи не був штатним працівником "Кварталу 95".

Дирекція пояснила, що дійсно працювала з Ханумаком, однак це було ще в 2021 році. Відбувалося це на умовах договорів замовлення.

"З 2021 року Студія "Квартал 95" не має з Русланом Ханумаком ніяких цивільно-правових та трудових відносин. Отже, не коректно називати його зіркою чи тим більше актором Студії "Квартал 95". Всі актори "Кварталу" знаходяться в Україні", — пояснили в студії "Квартал 95".

Нагадаємо, раніше актор Руслан Ханумак повідомив, що виїхав з України до США. За його словами, зробив він це законно, оскільки через проблеми зі здоров’ям він непридатний до служби в армії.