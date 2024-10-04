За гроші не воюватимуть: нардеп розповів, що може мотивувати українців мобілізуватися

Українці готові воювати за свою землю та ідеологію, зазначив народний депутат Ігор Кривошеєв. А мотивація у вигляді грошей не спрацює.

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За допомогою грошового заохочення в Україні важко мотивувати мобілізуватися громадян до Збройних сил. Про це в ефірі "КИЇВ24" розповів член комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Ігор Кривошеєв.

Нардеп наголошує, що в Україні взагалі не спрацює система, яка наразі введена у Росії.

"Окупанти на даний момент не вводили навіть мобілізацію, вони просто закидують свої депресивні регіони грошима, і люди готові йти помирати за гроші", — заявив він.

Кривошеєв зазначив, що українці відрізняються від росіян тим, що готові воювати за право бути вільними людьми та власну ідеологію. Але мотивація, додав він, у вигляді грошей не спрацює навіть тоді, якщо західні партнери погодяться надавати кошти на ці цілі.

Тому, наголосив народний обранець, мобілізованим бійцям потрібно надавати справедливі умови, які дозволятимуть відпочити.

Як мотивують у Росії

У проекті видатків федерального бюджету на 2025-2027 роки російська влада заклала на одноразові виплати за укладення контракту з Міноборони РФ по 30 млрд рублів щорічно, пише російське видання "Важные истории".

Раніше одноразова федеральна виплата за укладання договору становила 195 тис рублів. Наприкінці липня президент РФ підняв до 400 тис. рублів. І якщо виплата не зміниться, то закладених 90 млрд рублів вистачить, щоб за три роки набрати до 225 тис. нових контрактників.

Нагадаємо, до кінця поточного року до лав Збройних сил України необхідно мобілізувати 200 тисяч осіб. Але цю ціль досягти важко.

Раніше нардеп Роман Костенко заявляв, що в Україні не розвʼяжуть питання з демобілізацією, поки будуть проблеми з призовом та ухиленням від служби в ЗСУ. Він сам підтримує ідею встановити чіткі терміни служби, проте нині це неможливо.