За деньги воевать не будут: нардеп рассказал, что может мотивировать украинцев мобилизоваться

Украинцы готовы воевать за свою землю и идеологию, отметил народный депутат Игорь Кривошеев. А стимул в виде денег не сработает.

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С помощью денежного поощрения в Украине трудно мотивировать мобилизоваться граждан в Вооруженные силы. Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал член комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Игорь Кривошеев.

Нардеп отмечает, что в Украине вообще не сработает система, которая сейчас введена в России.

"Оккупанты на данный момент не вводили даже мобилизацию, они просто забрасывают свои депрессивные регионы деньгами, и люди готовы идти умирать за деньги", — заявил он.

Кривошеев отметил, что украинцы отличаются от россиян тем, что готовы воевать за право быть свободными людьми и собственную идеологию. Но мотивация, добавил он, в виде денег не сработает даже тогда, если западные партнеры согласятся предоставлять средства на эти цели.

Поэтому, подчеркнул народный избранник, мобилизованным бойцам нужно предоставлять справедливые условия, которые позволят отдохнуть.

Как мотивируют в России

В проекте расходов федерального бюджета на 2025-2027 годы российские власти заложили на единовременные выплаты за заключение контракта с Минобороны РФ по 30 млрд рублей ежегодно, пишет российское издание "Важные истории".

Ранее единовременная федеральная выплата за заключение договора составляла 195 тыс рублей. В конце июля президент РФ поднял до 400 тыс. рублей. И если выплата не изменится, то заложенных 90 млрд рублей хватит, чтобы за три года набрать до 225 тыс. новых контрактников.

Напомним, до конца текущего года в ряды Вооруженных сил Украины необходимо мобилизовать 200 тысяч человек. Но эту цель достичь трудно.

Ранее нардеп Роман Костенко заявлял, что в Украине не решат вопрос с демобилизацией, пока будут проблемы с призывом и уклонением от службы в ВСУ. Он сам поддерживает идею установить четкие сроки службы, однако сейчас это невозможно.