В Украине "напечатали" 70 млрд грн, пока это не угрожает стабильности страны, — эксперт

Нацбанк выкупил военных гособлигаций на 70 млрд грн. Это и есть "печать денег" — необеспеченная эмиссия, которой удавалось избегать в последние годы.

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Национальный банк Украины выкупил военные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 70 млрд грн, а это и есть "печать денег". Но эмиссия в таких объемах не угрожает макрофинансовой стабильности Украины. Такую позицию президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак высказал на своей странице в Facebook.

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"К сожалению, военные ОВГЗ на 70 млрд грн выкупил НБУ. К сожалению — потому что за счет печатного станка. То есть это прямое кредитование правительства Нацбанком, та самая необеспеченная эмиссия, которой удавалось избегать в последние годы", — написал Тарас Козак.

Он не оценивает ситуацию, как критическую.

"70 млрд грн — относительно небольшая сумма, менее 3% от нынешнего объема государственного долга. Пока что сама по себе такая эмиссия не несет больших угроз макрофинансовой стабильности в нашей стране. Будет хуже, если не финансировать необходимые государственные расходы", — считает экономист.

Тарас Козак со ссылкой на данные Минфина отметил, что с 24 февраля до 3 мая украинский бюджет заимствовал или получил безвозвратную помощь "на гигантскую сумму" – $10 млрд.

Но денег все равно недостаточно: "Из-за падения экономики доходы бюджета значительно сократились, а расходы, напротив, выросли. Нужно финансировать ВСУ, покупать оружие и горючее для фронта, помогать переселенцам, латать другие дыры".

Козак выразил надежду на финансовую помощь Украине со стороны международного сообщества.

"Украинскому государству катастрофически не хватает средств", — утверждает эксперт.

Замдиректора Центра экономической стратегии Мария Репко тоже говорит, что Украина нуждается в финансовой помощи на покрытие бюджетных расходов. По ее словам, для Украины важно, чтобы это были по возможности гранты или льготные кредиты и лучше — гривенные.

Напомним, ранее Фокус писал, что финансовая поддержка поступает в виде грантов и долгосрочных кредитов в долларах и евро — в том числе на зарплаты, пенсии и медицину.