В Україні "надрукували" 70 млрд грн, поки це не загрожує стабільності країни, — експерт

Нацбанк викупив військові держоблігації на 70 млрд грн. Це і є "друк грошей" — незабезпечена емісія, якої вдавалося уникати останніми роками.

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Національний банк України викупив військові облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 70 млрд грн, а це є "друк грошей". Але емісія у таких обсягах не загрожує макрофінансовій стабільності України. Таку позицію президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак висловив на своїй сторінці у Facebook.

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"На жаль, військові ОВДП на 70 млрд грн викупив НБУ. На жаль — тому що за рахунок друкарського верстата. Тобто це пряме кредитування уряду Нацбанком, та сама незабезпечена емісія, якої вдавалося уникати останніми роками", — написав Тарас Козак.

Він не оцінює ситуацію як критичну.

"70 млрд грн — відносно невелика сума, менше 3% від нинішнього обсягу державного боргу. Поки що сама по собі така емісія не несе великих загроз макрофінансовій стабільності в нашій країні. Буде гірше, якщо не фінансувати необхідні державні витрати", — вважає економіст.

Тарас Козак із посиланням на дані Мінфіну зазначив, що з 24 лютого до 3 травня український бюджет запозичив або отримав безповоротну допомогу "на гігантську суму" — $10 млрд.

Але грошей все одно недостатньо: "Через падіння економіки доходи бюджету значно скоротилися, а витрати, навпаки, зросли. Потрібно фінансувати ЗСУ, купувати зброю та пальне для фронту, допомагати переселенцям, латати інші дірки".

Козак висловив надію на фінансову допомогу Україні міжнародної спільноти.

"Українській державі катастрофічно не вистачає коштів", — стверджує експерт.

Заступниця директора Центру економічної стратегії Марія Репко також каже, що Україна потребує фінансової допомоги на покриття бюджетних видатків. За її словами, для України важливо, щоб це були за можливості гранти чи пільгові кредити і краще — гривневі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що фінансова підтримка надходить у вигляді грантів і довгострокових кредитів у доларах та євро — зокрема на зарплати, пенсії та медицину.